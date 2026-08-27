Emre Altuğ, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu Çağla Şıkel ile 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan ünlü sanatçı, boşanmasının ardından özel hayatını uzun süre kameralardan uzak tutmayı tercih etti.

Yaklaşık iki yıldır Pınar Yüzbaşıgil ile birlikte olan Emre Altuğ, şimdiye kadar ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Çift, katıldıkları özel bir davette ilk kez birlikte objektif karşısına geçti. Yan yana oturan çiftin neşeli halleri objektiflere yansıdı.

İkilinin sosyal medyada paylaşılan karesi kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçiler, fotoğrafın altına "Çok yakışmışlar" , "Nazar değmesin" ve "Harika bir çift olmuşlar" gibi yorumlar yaptı.

"GİZLEMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Emre Altuğ, daha önce hayatında biri olduğunu doğrulamış ancak sevgilisinin kimliğini kamuoyuyla paylaşmamıştı. Ünlü sanatçı, ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, 'Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok' diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum."

Altuğ'un sevgilisiyle ilk kez birlikte poz vermesi, çiftin uzun süredir sürdürdüğü gizliliğin de son bulduğu şeklinde yorumlandı.