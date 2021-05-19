Esra Erol’da şoke eden olay! TikTon’tan tanışıp evlendi başına gelenler şaşkına çevirdi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay gündeme geldi. Yayına katılan Ali Kemal Karahasan'ın hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Ocak ayında TikTok'tan tanıştığı Aslıhan Karahasan'la şubat ayında evlendiğini söyleyen Ali Kemal, mart ayında baba olacağını öğrendiğini ve nisan ayında karısının evini terk ettiğini belirtti. Karısını hiç tanımadığını ve ailesi hakkında hiçbir bilgiyi bilmediğini söyleyen Karahasan'ın anlattıkları şoke etti. Esra Erol tarafından bulunup yayına bağlanan Aslıhan'ın açıklamaları ise şaşkına çevirdi.