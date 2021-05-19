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Haberler Galeri Esra Erol’da şoke eden olay! TikTon’tan tanışıp evlendi başına gelenler şaşkına çevirdi

Esra Erol’da şoke eden olay! TikTon’tan tanışıp evlendi başına gelenler şaşkına çevirdi

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay gündeme geldi. Yayına katılan Ali Kemal Karahasan'ın hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Ocak ayında TikTok'tan tanıştığı Aslıhan Karahasan'la şubat ayında evlendiğini söyleyen Ali Kemal, mart ayında baba olacağını öğrendiğini ve nisan ayında karısının evini terk ettiğini belirtti. Karısını hiç tanımadığını ve ailesi hakkında hiçbir bilgiyi bilmediğini söyleyen Karahasan'ın anlattıkları şoke etti. Esra Erol tarafından bulunup yayına bağlanan Aslıhan'ın açıklamaları ise şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 19.05.2021 13:38 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 13:38
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Esra Erol’da şoke eden olay! TikTon’tan tanışıp evlendi başına gelenler şaşkına çevirdi

Birbirinden ilginç konuları ekrana getirmeye devam eden Esra Erol'da programında dün, Ali Kemal Karahasan'ın hikayesi konu edildi. TikTok'tan tanışıp evlendiği eşinin kendisini terk ettiğini dile getiren Ali Kemal'in anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.

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Esra Erol’da şoke eden olay! TikTon’tan tanışıp evlendi başına gelenler şaşkına çevirdi

"BREZİLYA FİLMİ OLUR"

Aslıhan Karahasan'ın "Aşk önemli şey, gözüm ne para da ne pulda. Güven veren kişi her şeydir" sözlerini duyunca aşık olduğunu dile getiren Ali Kemal, her şeyin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

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Esra Erol’da şoke eden olay! TikTon’tan tanışıp evlendi başına gelenler şaşkına çevirdi

Eşini çok sevdiğinin vurgulayan Ali Kemal, başından geçenleri şöyle anlattı: "Aslıhan ile sosyal medyadan tanıştık. Her şey çok hızlı ilerledi. O kadar güzeldi ki, aşkımız resmen Brezilya filmi olurdu.

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Esra Erol’da şoke eden olay! TikTon’tan tanışıp evlendi başına gelenler şaşkına çevirdi

Ocak ayında buluştuk, tanıştık konuştuk. Şubat ayında evlenme kararı aldık. Mart ayında eşim benden hamile kaldı, Nisan ayında ise "Babam hastaneye götürülecekmiş, Antakya'ya babamın yanına gitmeliyim" deyip, beni terk etti" dedi.

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Esra Erol’da şoke eden olay! TikTon’tan tanışıp evlendi başına gelenler şaşkına çevirdi

"EŞİM KİM TANIMIYORUM"

"Eşimin kim olduğunu tanıyamadım. Hiç geçmişini merak etmedim, ilgilenmek istemedim" diyen Ali Kemal Karahasan, sözlerini şöyle sürdürdü: