19 Eylül 2024, Perşembe
Esra Erol'da şoke eden anlar! Gülten ve kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi stüdyoda | Babadan sert tepki: Sende adam tipi yok
ATV'nin en sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da bu hafta da izleyiciler ekran başına kilitlendi. 16 gündür kayıp olan 25 yaşındaki Gülten bulunmuş ve ailesi ile canlı yayında yüzleşmişti. Evden "işe gidiyorum" diyerek ayrılan Gülten'in 42 yaşındaki Ekrem'in yanına gittiği ortaya çıktı. Bugün ise canlı yayında büyük bir yüzleşme yaşandı. Ekrem, Gülten ve anne babası stüdyoda yüz yüze geldi. Tansiyonun yükseldiği anlarda Gülten'in babası kızına "Seni satın almışlar" derken Ekrem'e dönerek "Kimsin sen cevap ver, cevap. Sende adam tipi yok" diye bağırdı. Anne ise kızı Gülten'e "Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Beynini yıkamışlar senin dedi.
Giriş Tarihi: 19.09.2024 21:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 22:09