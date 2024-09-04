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Haberler Galeri Türkiye Esra Erol'daki olayı konuşuyor! 3 yıldır konuştuğu kişi kızı çıktı

Türkiye Esra Erol'daki olayı konuşuyor! 3 yıldır konuştuğu kişi kızı çıktı

atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol yeni sezonuna akılalmaz bir olayla başladı. 12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybolmasıyla ilgili yaşanan gelişmeler büyük bir aile skandalını gün yüzüne çıkardı. Evden kaçan kız kardeşinin kaybolmasından sorumlu tutulan Sedef, ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya geldi. Babasıyla, 3 yıl boyunca sahte hesap açarak sevgilisiymiş gibi konuşan genç kızın yaptıkları ağızları açık bıraktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 13:27
Esra Erol’da skandal olay: Sahte hesapla babasını dolandırdı!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da da yaşananlar, hem izleyicileri hem de stüdyodakileri şoke etti.

Esra Erol’da skandal olay: Sahte hesapla babasını dolandırdı!

12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybının arka planında aile tartışması ortaya çıktı. Sudenaz'ın bulunmasıyla birlikte aile, rahat bir nefes alırken, ablası Esra Erol'da stüdyosuna konuk oldu.

Esra Erol’da skandal olay: Sahte hesapla babasını dolandırdı!

Stüdyoya gelen abla Sedef'in iddiaları ise ortayı karıştırdı. Bu gelişmenin ardından, 20 yaşındaki İlhan isimli kişinin ismi gündeme gelirken, abla Sedef'in itirafları tüm dikkatleri üzerine çekti.

Esra Erol’da skandal olay: Sahte hesapla babasını dolandırdı!

3 YIL KONUŞTUĞU KİŞİ KIZI ÇIKTI

Sedef'in, babasını kandırmak için sahte bir sosyal medya hesabı açtığı ve bu hesap üzerinden babasından 2 milyon lira aldığı ortaya çıktı.

Esra Erol’da skandal olay: Sahte hesapla babasını dolandırdı!

Sedef, bu hesap aracılığıyla babasıyla yazışarak, babasının hiç görmediği bir fotoğraftaki kadına ilgi duyduğunu ve bu kişiye büyük miktarda para gönderdiğini belirtti.