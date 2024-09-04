04 Eylül 2024, Çarşamba
Türkiye Esra Erol'daki olayı konuşuyor! 3 yıldır konuştuğu kişi kızı çıktı
atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol yeni sezonuna akılalmaz bir olayla başladı. 12 yaşındaki Sudenaz'ın kaybolmasıyla ilgili yaşanan gelişmeler büyük bir aile skandalını gün yüzüne çıkardı. Evden kaçan kız kardeşinin kaybolmasından sorumlu tutulan Sedef, ailesiyle yüzleşmek için stüdyoya geldi. Babasıyla, 3 yıl boyunca sahte hesap açarak sevgilisiymiş gibi konuşan genç kızın yaptıkları ağızları açık bıraktı.
Giriş Tarihi: 04.09.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 13:27