Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor

Aşk ve Taht'ın 4. bölümünde sarayda dengeler değişiyor! Destina'nın Melike'yi hainlikle suçlaması ortalığı karıştırırken, Alaeddin ise Destina'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

ATV'nin, Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

ALAEDDİN'İN ÇIKTIĞI YOLCULUK DESTİNA'NIN KADERİNİ BELİRLEYECEK! 4. BÖLÜM ÖZETİ Destina'nın Melike'yi hain olarak Alaeddin'in karşısına çıkarması, saraydaki dengeleri altüst eder. Beklenmedik suçlama, Melike'nin Destina'ya duyduğu kini artırırken ikili arasındaki mücadele artık açıkça yaşanmaya başlar. AŞK VE TAHT 4. BÖLÜM FRAGMANI

DESTİNA'NIN SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR? Alaeddin, Melike'nin gizli geçitte olduğunu nasıl öğrendiğini sorunca Destina, Celaleddin'in adını verir. Celaleddin'in hapsedilmesi Ümmühan'ı sevindirirken Nurcihan ve Ayaba'yı harekete geçirir.

Celaleddin'in hapsedilmesiyle sırların açığa çıkma ihtimali büyürken Destina, kendisini korumak için tehlikeli bir hamle yapar. Ancak planını uygulamak isterken gizli buluşması fark edilir.