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Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aşk ve Taht'ın 4. bölümünde sarayda dengeler değişiyor! Destina'nın Melike'yi hainlikle suçlaması ortalığı karıştırırken, Alaeddin ise Destina'nın gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor 1

ATV'nin, Bozdağ Film imzalı, iktidar mücadelesinin ortasında Alaeddin Keykubat'ın hikâyesini anlatan dizisi Aşk ve Taht, yarın akşam dördüncü bölümüyle ekrana geliyor.

Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor 2

ALAEDDİN'İN ÇIKTIĞI YOLCULUK DESTİNA'NIN KADERİNİ BELİRLEYECEK!

4. BÖLÜM ÖZETİ

Destina'nın Melike'yi hain olarak Alaeddin'in karşısına çıkarması, saraydaki dengeleri altüst eder. Beklenmedik suçlama, Melike'nin Destina'ya duyduğu kini artırırken ikili arasındaki mücadele artık açıkça yaşanmaya başlar.

AŞK VE TAHT 4. BÖLÜM FRAGMANI
Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor 3

DESTİNA'NIN SIRRI ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Alaeddin, Melike'nin gizli geçitte olduğunu nasıl öğrendiğini sorunca Destina, Celaleddin'in adını verir. Celaleddin'in hapsedilmesi Ümmühan'ı sevindirirken Nurcihan ve Ayaba'yı harekete geçirir.

Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor 4

Celaleddin'in hapsedilmesiyle sırların açığa çıkma ihtimali büyürken Destina, kendisini korumak için tehlikeli bir hamle yapar. Ancak planını uygulamak isterken gizli buluşması fark edilir.

Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor 5

Gizli buluşmayı fark eden ve Destina'yı yakalayan kimdir? Destina yolun sonuna mı gelmiştir? Destina'nın gerçek kimliğine giderek yaklaşan Alaeddin, onun prenses olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkar.

Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor 6

Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaeddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina'nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır?

Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor 7

Güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı hikâyesiyle Aşk ve Taht, yarın akşam 20.00'de ATV'de!

Aşk ve Taht’ta Destina’nın sırrı tehlikede! Alaeddin gerçek kimliğinin peşine düşüyor 8

Oyuncular: Akın Akınözü (Alaeddin), Merjem Siljak (Destina), Simay Barlas (Melike Hüma), Ayça Bingöl (Ümmühan Hatun), Cem Bender (Ayaba), Halil İbrahim Ceyhan (Andreas), Ferit Kaya (Celaleddin), Ceren Benderlioğlu (Nurcihan), Emrah Altıntoprak (Kutluboğa), Murat Serezli (Efendi Vard), Özgür Emre Yıldırım (Cavlak), Oğulcan Arman Uslu (Ayas), İdil Yener (Hünkar Hatun), Selin Genç (Dilruba), Ece Yüksel (Rita), Bülent Gültekin (Mübariz), Halil İbrahim Temizoğlu (Yalboğan), Mücahid Temizel (Sökmen), Merve Polat (Mihrişah), Ahmet Kayakesen (Thora), Hakan Eke (Şirin Ağa), Ozan Ayhan (Komnenos), Timur Ölkebaş (Emir Bahaddin), Erman Saban (Ertokuş), Özer Arslan (Zeyneddin), Alican Albayrak (Kreon), Göksel Kayahan (Arakel).

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