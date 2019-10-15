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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sevenlerinin özel hayatını mercek altına aldığı Oktay Kaynarca, eski eşi ile gündeme geldi. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:25
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sevenlerinin özel hayatını mercek altına aldığı Oktay Kaynarca, eski eşi ile gündeme geldi. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı

53 yaşındaki Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını bilmeyen yok. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın 2012 - 2013 yılları arasında başından geçen evliliği pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca ünlülerin eski eşleri...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

MELEK BAYKAL - ZAFER ERGİN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı