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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı
ATV ekranlarının rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın eski oyuncusu Tarık Ünlüoğlu'nun vefatının ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sevenlerinin özel hayatını mercek altına aldığı Oktay Kaynarca, eski eşi ile gündeme geldi. ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Oktay Kaynarca'nın eski eşi bakın kim çıktı.
Giriş Tarihi: 15.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 09:25
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