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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı Oktay Kaynarca’dan çok özel açıklamalar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile fenomen haline gelen Oktay Kaynarca, Esquire dergisine verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulundu. 54 yaşındaki başarılı oyuncu sektörde geçirdiği uzun yılları, özel hayatına dair bilinmeyenleri bir bir anlattı. İşte Oktay Kaynarca'nın o açıklamaları...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 13:20
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