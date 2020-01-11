Çağla Şıkel sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını paylaştı! İşte Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi
Emre Altuğ ile boşanmasının ardından kalbini aşka kapatan Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken açtı. 5 yıldır adı kimseyle anılmayan Şıkel'in bir süredir barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşan ünlü manken paylaşımını hemen sildi. İşte Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi...
Giriş Tarihi: 11.01.2020 10:09Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 10:10