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Çağla Şıkel sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını paylaştı! İşte Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi

Emre Altuğ ile boşanmasının ardından kalbini aşka kapatan Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken açtı. 5 yıldır adı kimseyle anılmayan Şıkel'in bir süredir barmen Aydın Gürhan ile aşk yaşadığı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisinin fotoğrafını paylaşan ünlü manken paylaşımını hemen sildi. İşte Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 10:10
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Çağla Şıkel sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını paylaştı! İşte Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi

Çağla Şıkel, yıllar süren yalnızlığına son noktayı koydu. Emre Altuğ ile evliliğini 5 yıl önce bitirmesinin ardından kalbini aşka kapatan Çağla Şıkel yeni bir ilişkiye adım attı.

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Çağla Şıkel sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını paylaştı! İşte Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi

Ünlü mankenin bir süredir barmen Aydın Gürhan ile gizli ilişki yaşadığı iddia edildi.

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Çağla Şıkel sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını paylaştı! İşte Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi

5 YIL SONRA BİR İLK

Çağla Şıkel, eşi Emre Altuğ ile evliliğini bitirmesinin ardından adı kimseyle anılmayan ünlü manken, yalnızlığa veda edip barmen Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attı.

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Çağla Şıkel sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını paylaştı! İşte Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi

LÜKS RESTORANIN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ YAPIYOR

Gürhan, bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Şıkel, geçtiğimiz günlerde ilk kez sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaştı ama hemen sildi. Bu gizli aşkı sadece ikilinin arkadaşları biliyor.

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Çağla Şıkel sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını paylaştı! İşte Çağla Şıkel’in yeni sevgilisi

İşte Çağla Şıkel'in yeni sevgilisi Aydın Gürhan…