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Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi şaşırttı

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5 sezondur izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları da fenomen haline geldi. Dizide canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşen oyuncuların özel hayatı merak konusu oldu. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisinin kim ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 18:04
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi şaşırttı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Ali karakterine hayat veren ve en çok merak edilen oyuncularından olan Yalçın Hafızoğlu sevgilisiyle şaşırttı. İşte Yalçınoğlu'nun sevgilisi ve ünlülerin eşleri...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi şaşırttı

ZAFER ERGİN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi şaşırttı

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi şaşırttı

ZAFER ERGİN VE EŞİ BİNNAZ ERGİN

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi şaşırttı

YUNUS EMRE YILDIRIMER