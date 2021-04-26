Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş çanları çaldı! Hızır yeni hedefinin peşinde

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde savaş çanları bir kez daha çalacak. Tuncay'ın ardından yeni hedefinin peşine düşen Hızır, düşmanını tanımak için ayağına gidecek. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olurken İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim kontrolden çıkacak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...