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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş çanları çaldı! Hızır yeni hedefinin peşinde

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen yeni bölümünde savaş çanları bir kez daha çalacak. Tuncay'ın ardından yeni hedefinin peşine düşen Hızır, düşmanını tanımak için ayağına gidecek. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olurken İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim kontrolden çıkacak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26.04.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 13:21
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş çanları çaldı! Hızır yeni hedefinin peşinde

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş çanları çaldı! Hızır yeni hedefinin peşinde

Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş çanları çaldı! Hızır yeni hedefinin peşinde

Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar. Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş çanları çaldı! Hızır yeni hedefinin peşinde

Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır. Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da savaş çanları çaldı! Hızır yeni hedefinin peşinde

İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür.