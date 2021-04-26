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Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinin 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Eski futbolcu Ashley Cain ile Safiyya Vorajee, geçtiğimiz aylarda anne-baba olmanın sevincini yaşamış; ancak mutlulukları yarım kalmıştı. Çift, kızları Azaylia'nın doğduktan kısa bir süre sonra lösemi olduğunu öğrenmişti. Cain, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Cain, paylaşımında, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 14:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 14:10
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Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinin 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Televizyon yıldızı Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, hayatlarının en zorlu dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Azaylia'yı kucaklarına alan çiftin bebeklerine, doğduktan kısa bir süre sonra lösemi teşhisi konulmuştu.
Çocuklarının yaşaması için ellerinden geleni yapan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'den önceki gün acı haber geldi. Ünlü çiftin bebekleri hayatını kaybetti.

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Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinin 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

"HEP BENİMLE OLACAKSIN"

Kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Vorajee, "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.

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Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinin 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

"SENİ HEP KALBİMDE TAŞIYACAĞIM"

Cain de kızı Azaylia kucağındayken çekilen bu fotoğrafı, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar, seni hep kalbimde taşıyacağım" sözleriyle paylaştı. Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden taziye mesajları yağdı.

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Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinin 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

"YAPILACAK BİR ŞEY KALMADI"

Sekiz aylık kızları için her yolu deneyen Ashley Cain-Safiyya Vorajee çifti, bu süreçte çocuklarının hastalık ile mücadelesini ve sağlık durumunu sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinin 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Doktorların yapılacak bir şey kalmadığını söyleyerek hastaneden çıkardığı minik bebek, geçtiğimiz günlerde tekrar acil servise götürülmüştü. Daha sonra yeniden evine gönderilen Azaylia, rahat uyuması için oksijen desteğine bağlanmıştı.