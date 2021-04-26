Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinin 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Eski futbolcu Ashley Cain ile Safiyya Vorajee, geçtiğimiz aylarda anne-baba olmanın sevincini yaşamış; ancak mutlulukları yarım kalmıştı. Çift, kızları Azaylia'nın doğduktan kısa bir süre sonra lösemi olduğunu öğrenmişti. Cain, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Cain, paylaşımında, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" dedi.