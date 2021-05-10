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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas gözünü karartıyor! ''Hedefte sen varsın sen!''
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, İlyas Çakırbeyli ve Ömür arasındaki gerilim masaya sıçrayacak. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas gözünü karartacak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:03Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:05