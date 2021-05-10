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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas gözünü karartıyor! ''Hedefte sen varsın sen!''

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, İlyas Çakırbeyli ve Ömür arasındaki gerilim masaya sıçrayacak. Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas gözünü karartacak. İşte EDHO'nun yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 13:05
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas gözünü karartıyor! ''Hedefte sen varsın sen!''

Ortak düşmana karşı İshak ve ekibiyle el sıkışarak birlikte mücadele etmeye karar veren Hızır Çakırbeyli, attığı bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas gözünü karartıyor! ''Hedefte sen varsın sen!''

İshak'ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskını dakikalar önce haber alan Yaman Korkmaz ve ailesi çatışmadan sağ kurtulur. Bu kurtuluşun en büyük etkeni ise haber vermekle yetinmeyip Yaman Korkmaz'ın yardımına koşan İshak olur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas gözünü karartıyor! ''Hedefte sen varsın sen!''

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerilim tüm aileyi sarar. Haşmet Façalı'nın olayı anlamadan İlyas Çakırbeyli'ye attığı kafa, artık aile meselesi olmaktan çıkar ve masanın konusu haline gelir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas gözünü karartıyor! ''Hedefte sen varsın sen!''

Hızır Çakırbeyli'nin ortamı yumuşatması için topladığı masada İlyas Çakırbeyli'nin tavrı net olur. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise tüm masayı karşısına alır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas gözünü karartıyor! ''Hedefte sen varsın sen!''

Eşinden boşanmak üzere olan İlyas Çakırbeyli ise yaşadığı bunalım yüzünden gözünü karartır ve ölmek pahasına düşmanı tek tek indirmeye yemin eder.