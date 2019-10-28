Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’a dört bir yandan darbe

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 145.bölümünün yeni fragmanı yayınlandı. Hızır'ın yalnız ve savunmasız bırakmak için dört bir taraftan saldıran Altan Boran ve Behzat'ı sorguya alacaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceyi yapan Altan'ın en büyük darbesi ise Hızır'ın gözü önünde Şahin Ağa'yı alması olacaktır. İşte her bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...