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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’a dört bir yandan darbe

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 145.bölümünün yeni fragmanı yayınlandı. Hızır'ın yalnız ve savunmasız bırakmak için dört bir taraftan saldıran Altan Boran ve Behzat'ı sorguya alacaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceyi yapan Altan'ın en büyük darbesi ise Hızır'ın gözü önünde Şahin Ağa'yı alması olacaktır. İşte her bölümüyle sevenlerini ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:51
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’a dört bir yandan darbe

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’a dört bir yandan darbe

Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’a dört bir yandan darbe

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’a dört bir yandan darbe

İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Hızır’a dört bir yandan darbe

Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur.