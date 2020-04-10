Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti! EDHO 163'ncü bölümde neler olacak?

Atv ekranlarının fenomen gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanında "Bunların en son hedefi sen olacaksın amca!" sözü dikkat çekti. Nasuh'tan kurtulma planını hayata geçiren Çakırbeyliler'in zaferi Façalılara yapılan saldırı ile gölgelenecek. Ceylan'dan gelen bilgilere göre strateji belirlenmeye çalışılırken Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir.