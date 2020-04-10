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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti! EDHO 163'ncü bölümde neler olacak?

Atv ekranlarının fenomen gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 163'ncü yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun merakla beklenen yeni bölüm fragmanında "Bunların en son hedefi sen olacaksın amca!" sözü dikkat çekti. Nasuh'tan kurtulma planını hayata geçiren Çakırbeyliler'in zaferi Façalılara yapılan saldırı ile gölgelenecek. Ceylan'dan gelen bilgilere göre strateji belirlenmeye çalışılırken Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 14:05
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti! EDHO 163'ncü bölümde neler olacak?

Nasuh'u tuzağa çeken Çakırbeylilerin planı kusursuz işlerken Façalılara yapılan saldırı elde edilecek zafere gölge düşürür.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti! EDHO 163'ncü bölümde neler olacak?

Kardeşinin acı çığlıklarına tanık olan Haşmet'in, Ömür ve İlyas ikilisinin en büyük hayalini yok etmek isteyenlerden alacağı intikam hızlı ve acılı olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti! EDHO 163'ncü bölümde neler olacak?

Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgiler doğrultusunda bir strateji belirlemeye çalışırken, Feyyaz'ın yeni işbirlikçileri daha önce hiç görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektedir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti! EDHO 163'ncü bölümde neler olacak?

Bunun için masayla ilgili araştırmalar yaparak bir şema oluşturmaya çalışırlar. Hızır'ın başında olduğu yapıda kimin hangi gücü temsil ettiğini ortaya çıkararak bir ölüm haritası çizecekler ve vakit kaybetmeden harekete geçeceklerdir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da düşman harekete geçti! EDHO 163'ncü bölümde neler olacak?

Oluşturdukları kara listenin başlarında yer alan bir ismin acı kaybı ise Kasaplar olarak anılan yeni düşmanın ilk zaferi olacaktır.