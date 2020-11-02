Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan'ın planı devrede! Amcalarını mı intikamı mı seçecek?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecan dolu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 170'nci bölümünde Hızır Reis yeni Alpaslan'ın hayatta kalması için zor bir karar verip Yaman Korkmaz'la el sıkışır. Amcasının evinden ve masadan kovulan Alpaslan ise intikamının peşinden gitmeye kararlıdır. Hamdi Korkmaz'ı ele geçiren Alpaslan, bu kez intikamı ve amcalarının hayatı arasında kalır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...