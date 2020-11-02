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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan'ın planı devrede! Amcalarını mı intikamı mı seçecek? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Alpaslan'ın planı devrede! Amcalarını mı intikamı mı seçecek?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecan dolu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EDHO'nun 170'nci bölümünde Hızır Reis yeni Alpaslan'ın hayatta kalması için zor bir karar verip Yaman Korkmaz'la el sıkışır. Amcasının evinden ve masadan kovulan Alpaslan ise intikamının peşinden gitmeye kararlıdır. Hamdi Korkmaz'ı ele geçiren Alpaslan, bu kez intikamı ve amcalarının hayatı arasında kalır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 02.11.2020 11:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 11:41
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir.
Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.
Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, eşinin ölümünde parmağı olan Yaman Korkmaz'la savaşmaktan kaçacak değildir.
Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve intikamı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.