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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana kilitledi! Alpaslan ölecek mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana kilitledi! Alpaslan ölecek mi?
6. sezonuyla ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan 182. bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Sosyal medyada da bölüm sonuna kadar Twitter Türkiye Trending Topics listesinde yer alan EDHO'ya Alpaslan'ın vurulması damga vurdu. Peki Alpaslan ölecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 17.02.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 12:52
Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" çok konuşulacak bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde Hızır'ın yeğeni Alparslan vuruldu. Şimdi herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Alparslan öldü mü?
GALERİ DEVAM EDİYOR EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 11,22 izlenme oranı ve 21,88 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 182. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! Dördüncü sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
EDHO 182. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.
İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.