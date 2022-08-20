20 Ağustos 2022, Cumartesi
Eski karısını düğüne davet etti! Ünlü çiftin düğünün ilk günü hastanede geçti
Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tam 20 yıl beklediği düğün beklenmedik bir kazayla başladı. Geçen ay sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren çift, bu kez de mutluluklarını kalabalık bir aile ve arkadaş grubuyla paylaşmak istedi. Ancak ünlü çiftin, kutlamalarının ilk gününü hastanede geçti.
Giriş Tarihi: 20.08.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 11:07
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