Eski karısını düğüne davet etti! Ünlü çiftin düğünün ilk günü hastanede geçti

ESKİ KARISINI DA DÜĞÜNE DAVET ETTİ

Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili başka bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Affleck, 20 yıl önce ayrılıp yeniden bir araya geldiği ve bu kez evlendiği Jennifer Lopez ile düğününe eski eşi Jennifer Garner'ı da davet etti. Fakat Affleck'in 10 yıl evli kaldığı Garner, bu daveti geri çevirdi. Yine de ünlü oyuncunun, eski kocası Ben Affleck'in mutluluğunu desteklediği belirtiliyor. Buna kanıt olarak da Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun da düğüne katılıyor olması gösteriliyor.