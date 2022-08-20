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Eski karısını düğüne davet etti! Ünlü çiftin düğünün ilk günü hastanede geçti

Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in tam 20 yıl beklediği düğün beklenmedik bir kazayla başladı. Geçen ay sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştiren çift, bu kez de mutluluklarını kalabalık bir aile ve arkadaş grubuyla paylaşmak istedi. Ancak ünlü çiftin, kutlamalarının ilk gününü hastanede geçti.

Giriş Tarihi: 20.08.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 11:07
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Eski karısını düğüne davet etti! Ünlü çiftin düğünün ilk günü hastanede geçti

Gösteri dünyasının yıllar sonra muratlarına eren aşıkları Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in üç gün sürecek olan düğünü beklenmedik bir kaza sebebiyle hastanede başladı. Düğünün yapılacağı, Ben Affleck'e ait Georgia'da bulunan malikaneye gelen ambulans, herkesi telaşlandırdı. İlk duyulan haberlere göre Affleck ya da Lopez'in çocuklarından biri bir kaza geçirmiş ve ambulans bu sebeple çağrılmıştı. Fakat gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

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Eski karısını düğüne davet etti! Ünlü çiftin düğünün ilk günü hastanede geçti

KAZA GEÇİREN KİŞİ AFFLECK'İN ANNESİYDİ

Üç günlük düğünün yapılacağı malikaneye ambulans çağrılmasının sebei, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt'un geçirdiği kazaydı. Boldt, oğluna ait malikanede düşmüş ve bacağından yaralanmıştı. Annesini kanlar içinde bulan Affleck de hemen ambulans çağırdı.

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Eski karısını düğüne davet etti! Ünlü çiftin düğünün ilk günü hastanede geçti

Anne Boldt hastaneye kaldırılırken oğlu Ben Affleck ve gelini Jennifer Lopez de onu yalnız bırakmadı. Affleck, hastanenin kapısı önünde gergin bir şekilde beklerken görüntülendi. Ben Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı, düğünü iptal etmeye gerek kalmadığı belirtildi.

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Eski karısını düğüne davet etti! Ünlü çiftin düğünün ilk günü hastanede geçti

ESKİ KARISINI DA DÜĞÜNE DAVET ETTİ

Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili başka bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Affleck, 20 yıl önce ayrılıp yeniden bir araya geldiği ve bu kez evlendiği Jennifer Lopez ile düğününe eski eşi Jennifer Garner'ı da davet etti. Fakat Affleck'in 10 yıl evli kaldığı Garner, bu daveti geri çevirdi. Yine de ünlü oyuncunun, eski kocası Ben Affleck'in mutluluğunu desteklediği belirtiliyor. Buna kanıt olarak da Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun da düğüne katılıyor olması gösteriliyor.

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Eski karısını düğüne davet etti! Ünlü çiftin düğünün ilk günü hastanede geçti

ÇOCUKLAR BİRBİRLERİYLE KAYNAŞTI

Jennifer Garner'a yakın bir kaynak Hollywood Life'a yaptığı açıklamada, oyuncunun çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tuttuğunu söyledi. Garner ile Affleck'in üç çocuğunun, hem Lopez ile hem de ikizleriyle gayet dostane ilişkiler içinde olduğunu da sözlerine ekledi.