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Haberler Galeri Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu...“Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar”

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu...“Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar”

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün, bir beyaz eşya firmasının marka yüzü olmuştu. Süzgün'ün ailesi, firmanın oyuncuya ödeme yapmadığını ve kızlarının görüntülerini ise izinsiz kullanmaya davam ettiğini iddia ederek 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Bilirkişi raporunda, görüntülerin süresiz kullanımına izin verildiği bilgisi yer aldığı için dava reddedilirken, oyuncunun babası Serkan Süzgün, istinafa başvurarak "8 yıldır kızımın hakkı gasp ediliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 20.08.2022 09:43
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Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu...“Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar”

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün, geçen yıllarda bir beyaz eşya firmasının marka yüzü oldu.

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Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu...“Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar”

Süzgün'ün ailesi, firma ile aralarında anlaşma olmadığı ve gereken ödemenin yapılmadığını, kızlarının görüntülerinin izinsiz kullanılmaya devam ettiğini ileri sürerek 30 bin TL'lik tazminat davası açtı.

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Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu...“Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar”

Mahkeme dosyayı 3 kez bilirkişiye gönderdi. İki raporda, 13 yaşındaki oyuncunun marka ile arasında anlaşma imzalanmadığı ve bir ödeme yapılmadığı tespit edildi.

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Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu...“Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar”

Son bilirkişi raporunda yer alan belgede, görüntülerin izinsiz kullanımına izin verildiği gerekçesiyle tazminat davası reddedildi.

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Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu...“Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar”

Oyuncunun babası Serkan Süzgün, bunun üzerine İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.