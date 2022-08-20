Çocuk oyuncu Kübra Süzgün mahkemelik olmuştu...“Yıllardır kızımın hakkını gasp ediyorlar”

Çocuk oyuncu Kübra Süzgün, bir beyaz eşya firmasının marka yüzü olmuştu. Süzgün'ün ailesi, firmanın oyuncuya ödeme yapmadığını ve kızlarının görüntülerini ise izinsiz kullanmaya davam ettiğini iddia ederek 30 bin TL'lik tazminat davası açtı. Bilirkişi raporunda, görüntülerin süresiz kullanımına izin verildiği bilgisi yer aldığı için dava reddedilirken, oyuncunun babası Serkan Süzgün, istinafa başvurarak "8 yıldır kızımın hakkı gasp ediliyor" dedi.