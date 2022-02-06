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Haberler Galeri Eski futbolcu Özer Hurmacı'dan kadına şiddet! Eşi Mihriban Hurmacı korku dolu anları anlattı

Eski futbolcu Özer Hurmacı'dan kadına şiddet! Eşi Mihriban Hurmacı korku dolu anları anlattı

Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı'nın evliliklerindeki sarsıntı devam ediyor. 3 çocuk annesi Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına baktırarak eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Sürpriz bir şekilde barışma kararı alan çift, Mihriban Hurmacı'nın kanlar içerisindeki fotoğrafıyla bir kez daha gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 06.02.2022 09:09
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Eski futbolcu Özer Hurmacı’dan kadına şiddet! Eşi Mihriban Hurmacı korku dolu anları anlattı

Mihriban Hurmacı önceki gün eşi tarafından darp edildiğini açıklayarak kanlar içindeki fotoğraflarını paylaştı.

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Eski futbolcu Özer Hurmacı’dan kadına şiddet! Eşi Mihriban Hurmacı korku dolu anları anlattı

Mihriban Hurmacı şunları anlattı:

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Eski futbolcu Özer Hurmacı’dan kadına şiddet! Eşi Mihriban Hurmacı korku dolu anları anlattı

"Aile yemeği yiyorduk, ben o sırada odaya gittim.

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Eski futbolcu Özer Hurmacı’dan kadına şiddet! Eşi Mihriban Hurmacı korku dolu anları anlattı

Özer'in telefonuna gelen mesajları gördüm, koşarak yanıma geldi ve elimden telefonu aldı.

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Eski futbolcu Özer Hurmacı’dan kadına şiddet! Eşi Mihriban Hurmacı korku dolu anları anlattı

Sonra bana hakaretler ederek şiddet uyguladı. Kaşım patladı ve ellerim morardı, kendimi zar zor tuvalete kitledim.