Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, Gönül Dağı'ndaki performansıyla da kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İlhan, makyajsız çekildiği kareleri takipçileri ile paylaştı. Doğal halini gören şaştı kaldı.