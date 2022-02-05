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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu, Gönül Dağı'ndaki performansıyla da kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İlhan, makyajsız çekildiği kareleri takipçileri ile paylaştı. Doğal halini gören şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 05.02.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022 15:06
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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Gönül Dağı dizisi ile adından söz ettiren Gülsim Ali İlhan, son yıllarda ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Sosyal medya hesabını akfif olarak kullanan İlhan, makyajsız fotoğraflarıyla olay oldu.

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

İşte Gülsim Ali İlhan başta olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız hali…

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Biran Damla Yılmaz

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı

Hande Doğandemir

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Gönül Dağı’nın Dilek’i Gülsim Ali İlhan makyajsız hali şoke etti! Gören tanıyamadı