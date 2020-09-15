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Haberler Galeri Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma!

Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma!

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, geçtiğimiz günlerde iki kızı ile babaları Gökhan Özen arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için şikayetçi oldu. Sevigen'in Özen'in çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediği iddiası sonrası Özen hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

Giriş Tarihi: 15.09.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 11:08
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Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma!

Selen Sevigen eski eşi Gökhan Özen hakkında çocuklarının yanında kavga çıkardığı, vakitsiz saatlerde evlerine geldiği gerekçesiyle uzaklaştırma talebinde bulundu. Mahkeme Özen'in 3 ay boyunca Sevigen ve kızlarına yaklaşmamasına hükmetti.

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Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma!

Selen Sevigen, Aile Mahkemesi'ne başvurarak 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu. Sevigen, 2010'da evlendiği Özen'in 2016'da ABD'ye gidip gelmeye başladığını, 2017'de oraya tamamen yerleştiği için anlaşmalı olarak boşandıklarını ifade etti.

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Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma!

Sevigen, dilekçesinin devamında Özen'in 2 ay önce geri döndüğünü, kızlarıyla yaşadıkları konuta vakitsiz saatlerde geldiğini, çocuklarının yanında kavga ettiğini ve psikolojik olarak baskı yapıp zarar verdiğini belirtti. Mahkeme, Özen hakkında 3 ay süreliğine şiddet, tehdit, aşağılama eylemlerinde bulunmamasına, aynı zamanda konuta, iş yerine ve çocuklarının okul çevresine yaklaşmamasına karar verdi.

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Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma!

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Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen'in çıkarttığı uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medyada şu açıklamayı yaptı:

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Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma!

Kızlarım köpek istedi aldım, çok mutlu oldular. Eski eşim köpeği evden çıkarttırdı. Kızlarım ağlamaya başladı, eski eşim onlara avaz avaz bağırdı. Tüm uyarım bu nedenleydi.