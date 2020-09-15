Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan Gökhan Özen’e 3 ay uzaklaştırma!

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, geçtiğimiz günlerde iki kızı ile babaları Gökhan Özen arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi için şikayetçi oldu. Sevigen'in Özen'in çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediği iddiası sonrası Özen hakkında uzaklaştırma kararı verildi.