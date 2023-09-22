Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı

Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Işın Karaca, birbirine girdi. Katıldığı magazin programında Demet Akalın'ın yeni şarkısını beğenmediğini söyleyen Karaca, Akalın'ın hedefi haline geldi. Instagramda peş peşe paylaşımlar yapan yapan popçu, "Herkesin bir kapasitesi olduğunu bir şekilde kabullendim." sözleriyle ağır göndermede bulundu.