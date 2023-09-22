22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı

Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı

Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Işın Karaca, birbirine girdi. Katıldığı magazin programında Demet Akalın'ın yeni şarkısını beğenmediğini söyleyen Karaca, Akalın'ın hedefi haline geldi. Instagramda peş peşe paylaşımlar yapan yapan popçu, "Herkesin bir kapasitesi olduğunu bir şekilde kabullendim." sözleriyle ağır göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 15:41
  • 1
  • 8
Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı

2. Sayfa programına konuk olan Işın Karaca, Demet Akalın'ı kızdıran açıklamalara imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı

Özel hayatından yaşadığı sağlık sorununa kadar hakkında merak edilenleri anlatan şarkıcı Karaca, Gülşen'in "Arkadaşın Demet Akalın'ın 'Bana Yolla' şarkısını dinlemedin mi?" sorusuna verdiği cevapla Akalın'ın hedefi haline geldi.

  • 3
  • 8
Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı

'BEĞENMEDİM, ONA DA SÖYLEMEDİM'

Karaca, 'Dinledim' cevabını verdikten sonra "Nasıl buldun?" sorusuna "Beğenmedim" deyince stüdyoda bir anlık sessizlik oldu.

  • 4
  • 8
Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı

Programın sunucularından Müge, Karaca'ya bu fikrini Akalın'a söyleyip söylemediğini sormasının ardından, ünlü şarkıcı "Yok, konuşmuyoruz bu aralar. Görüşemiyoruz" cevabını verdi.

  • 5
  • 8
Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı

"HERKESİN BİR KAPASİTESİ VAR"

Demet Akalın, Işın Karaca'nın yorumundan dakikalar sonra Instagram hesabından hikaye attı.