22 Eylül 2023, Cuma
Eski dostlar kanlı bıçaklı! Işın Karaca ‘beğenmedim’ dedi Demet Akalın çıldırdı
Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Işın Karaca, birbirine girdi. Katıldığı magazin programında Demet Akalın'ın yeni şarkısını beğenmediğini söyleyen Karaca, Akalın'ın hedefi haline geldi. Instagramda peş peşe paylaşımlar yapan yapan popçu, "Herkesin bir kapasitesi olduğunu bir şekilde kabullendim." sözleriyle ağır göndermede bulundu.
Giriş Tarihi: 22.09.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 15:41
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