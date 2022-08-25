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Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü korkutan haber

2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti çocuklarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Paylaştıkları komik videolarla sıkça gündem olan çiftten korkutan haber geldi. Çocuklarından ayrı olarak Bozcaada'ya tatile giden ikilinin tatilleri zehir oldu. Berfu Yenenler kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.08.2022 10:25
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Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü korkutan haber

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 4'üncüsü Berfu Yenenler ile hayatını 2019 yılında birleştirdi. Mutlu evlilikleriyle ön planda olan çift, 2019 yılında ilk oğulları Kuzey'i kucaklarına alırken, 2021'de de ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.

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Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü korkutan haber

Sosyal medya hesabı Instagram'da komik paylaşımlarıyla ses getiren Berfu Yenenler, bu kez kötü haberi duyurdu.

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Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü korkutan haber

İkili, çocuklarından ayrı olarak Bozcaada'ya gitmişlerdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, Instagram'da paylaştığı hikayede tatilde zehirlendiklerini duyurdu.

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Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü korkutan haber

Ünlü çiftten Berfu Yenenler Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

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Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü korkutan haber

"Günaydın, iki gündür çok güzeldi, çok güzeldi diye anlatıyorum. Bilin bakalım dün akşam noldu? Zehirlendik. Bütün gece sıfır uyku. Sebebini de asla anlamadık. Gerçekten bu bir nazarsa insan utanır. Neyse şimdi daha iyiyiz zaten döneceğiz. Hemen kendimizi serumlara sararız..."