25 Ağustos 2022, Perşembe
Eser-Berfu Yenenler çiftinden kötü korkutan haber
2019 yılında nikah masasına oturan Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti çocuklarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden oldu. Paylaştıkları komik videolarla sıkça gündem olan çiftten korkutan haber geldi. Çocuklarından ayrı olarak Bozcaada'ya tatile giden ikilinin tatilleri zehir oldu. Berfu Yenenler kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.08.2022 10:25
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