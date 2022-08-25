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Çağla Şıkel sessizliğini bozdu! Tolga Akış ile sevgili mi?

İzzet Antebi ile mesajları ifşa olan Çağla Şıkel'in son olarak Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerle ilgili bugüne kadar sessiz kalan Şıkel, ilk kez konuştu. Tolga Akış'la ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski kocası Tolga Akış'ın aşk yaşadığı haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 25.08.2022 09:47
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Çağla Şıkel sessizliğini bozdu! Tolga Akış ile sevgili mi?

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel, son olarak Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu.

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Çağla Şıkel sessizliğini bozdu! Tolga Akış ile sevgili mi?

Tolga Akış iddiaları yalanlarken ünlü model sessizliğini korumuştu. Önceki gün Etiler'de görüntülenen Şıkel, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

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Çağla Şıkel sessizliğini bozdu! Tolga Akış ile sevgili mi?

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isim yaz tatili boyunca Mikonos, Çeşme ve Bodrum'a gittiğini söyledi. "En çok ailemle birlikte evimde mangal yapmayı seviyorum. O yüzden daha çok evde vakit geçirdim" dedi.

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Çağla Şıkel sessizliğini bozdu! Tolga Akış ile sevgili mi?

Geçtiğimiz günlerde İzzet Antebi ile geçmişte aşk yaşadığı ve Tolga Akış ile yeni bir ilişkiye başladığına dair hakkında haberler çıkan manken, "Keşke bu haberler yapılmadan önce beni arayıp sorsalar" dedi.

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Çağla Şıkel sessizliğini bozdu! Tolga Akış ile sevgili mi?

Son zamanların coverlarıyla popülerlik kazanan şarkıcılarından Zeynep Bastık ile geçen sene nikah masasına oturan ve geçen haftalarda tek celsede boşanan Tolga Akış'ın, ünlü model Çağla Şıkel ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Fakat Akış bu iddiaları yalanlamıştı. Geçen gün Kuruçeşme'de görüntülenen Şıkel ise, Tolga Akış'la ilgili sorulara verdiği cevapla dikkat çekti. İşte ayrıntılar…