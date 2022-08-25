Çağla Şıkel sessizliğini bozdu! Tolga Akış ile sevgili mi?

İzzet Antebi ile mesajları ifşa olan Çağla Şıkel'in son olarak Zeynep Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerle ilgili bugüne kadar sessiz kalan Şıkel, ilk kez konuştu. Tolga Akış'la ilgili sorulara verdiği yanıtla dikkat çekti. İşte Çağla Şıkel ile Zeynep Bastık'ın eski kocası Tolga Akış'ın aşk yaşadığı haberinin ayrıntıları...