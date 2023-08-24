24 Ağustos 2023, Perşembe
Erkin Koray’ın ölmeden önceki ses kaydı ortaya çıktı! Sevenlerini uyarmış: Çıkardıkları çöpleri almayın
Efsane müzisyen Erkin Koray Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında yaşama veda eden Koray'ın 8 ay önceki ses kaydı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının sevenlerini uyardığı konuşması gündem olurken "Üzülmemek elde değil maalesef" sözleri dikkat çekti. İşte merhum sanatçı Erkin Koray'ın o sözleri...
Giriş Tarihi: 24.08.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 13:08
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