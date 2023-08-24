Erkin Koray’ın ölmeden önceki ses kaydı ortaya çıktı! Sevenlerini uyarmış: Çıkardıkları çöpleri almayın

"BİZ BIKTIK ONLAR BIKMADI"

Koray'ın açıklaması şöyle:

"Merhaba bizim çocuklar... Büyük de olsalar bizim çocuklar... Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır 'artık bu sondur' diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar.