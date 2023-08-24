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Erkin Koray’ın ölmeden önceki ses kaydı ortaya çıktı! Sevenlerini uyarmış: Çıkardıkları çöpleri almayın

Efsane müzisyen Erkin Koray Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 82 yaşında yaşama veda eden Koray'ın 8 ay önceki ses kaydı ortaya çıktı. Ünlü sanatçının sevenlerini uyardığı konuşması gündem olurken "Üzülmemek elde değil maalesef" sözleri dikkat çekti. İşte merhum sanatçı Erkin Koray'ın o sözleri...

Giriş Tarihi: 24.08.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 13:08
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Erkin Koray’ın ölmeden önceki ses kaydı ortaya çıktı! Sevenlerini uyarmış: Çıkardıkları çöpleri almayın

Anadolu rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

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Erkin Koray’ın ölmeden önceki ses kaydı ortaya çıktı! Sevenlerini uyarmış: Çıkardıkları çöpleri almayın

Acı haberi ise sanatçının kızı Damla Koray, Instagram hesabından duygusal bir mesajla duyurmuştu:

"Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam… Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et"

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Erkin Koray’ın ölmeden önceki ses kaydı ortaya çıktı! Sevenlerini uyarmış: Çıkardıkları çöpleri almayın

8 AY ÖNCEKİ SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI!

Koray'ın vefatından 8 ay önce kayda aldığı konuşması Youtube'da yayınlandı. Korsan yayınlara ve yayıncılığa ateş püsküren Koray, sevenlerini bu plakları almamaları konusunda uyardı.

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Erkin Koray’ın ölmeden önceki ses kaydı ortaya çıktı! Sevenlerini uyarmış: Çıkardıkları çöpleri almayın

"BİZ BIKTIK ONLAR BIKMADI"

Koray'ın açıklaması şöyle:

"Merhaba bizim çocuklar... Büyük de olsalar bizim çocuklar... Bunun adı böyle. Bin yaşına da gelsek, beraber olacağımız bizim çocuklar. Size önemli bir mesajım var. Bu konu çok oldu artık, biliyorum. Biz bıktık ama onlar bıkmadılar. Sülük gibi mübarekler. Neyse ben son olarak size şunları söyleyeyim, konuyu kapatayım. Çoktandır 'artık bu sondur' diye bekliyorum ama bu çapulculuğun ardı arkası kesilmedi. Aşağı yukarı son 10 yıldır bir takım firmalar plaklarımı basıp duruyorlar.

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Erkin Koray’ın ölmeden önceki ses kaydı ortaya çıktı! Sevenlerini uyarmış: Çıkardıkları çöpleri almayın

"ÜZÜLMEMEK ELDE DEĞİL"

Benim iznim yok, ruhsatsız. Ne şekilde alındığı belli olmayan bandrollerle plak kapağını bile kendi suratlarına benzetmişler. İşe bak. Yapmışsınız saçma sapan bir şey, bırakın hiç olmazsa plak kapağını ben seçeyim. Hadi diyelim ki piyasaya böyle çıkardılar, bari bir şeye benzeseler. İçeriği saçma sapan değiştirilmiş, ucuza mal etmek için de kalitesiz basılmış plaklar... Bu yetkisiz adamlar şarkıların üzerinde oynaya oynaya ellerinde kaliteli kayıt da kalmadı zaten.