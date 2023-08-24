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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit araba tutkusu için kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam...

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit araba tutkusu için kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez baba olma heyecanı yaşamıştı. Doğum hediyesi olarak eşi Fahriye Evcen için son model bir araba satın alan Özçivit, bu kez kendisi için kesenin ağzını açtı. 2023 model lüks bir pickup satın alan yakışıklı oyunun ödediği fiyat dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 24.08.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 24.08.2023 13:47
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit araba tutkusu için kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam...

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiren Burak Özçivit, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmedi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit araba tutkusu için kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam...

2017 yılında Fahriye Evcen'le nikah masasına oturan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez baba olma heyecanı yaşadı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit araba tutkusu için kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam...

Eşinin her doğumunda büyük hediyeler alan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e Kerem'in doğumu öncesi son model bir cip hediye etmişti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit araba tutkusu için kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam...

Özçivit, şimdi de kendisine bir hediye aldı. Posta'da yer alan habere göre, oyuncu kendisine 2023 model siyah renkli Gmc Sierra Denali Pickup lüks araç aldı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit araba tutkusu için kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam...

PLAKA KRM

Özçivit yeni arabasının plakasına ikinci çocukları Kerem'in adını (KRM) yazdırdı. Aracın fiyatı yaklaşık 10 milyon TL.