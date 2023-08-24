Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit araba tutkusu için kesenin ağzını açtı! Ödediği rakam...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez baba olma heyecanı yaşamıştı. Doğum hediyesi olarak eşi Fahriye Evcen için son model bir araba satın alan Özçivit, bu kez kendisi için kesenin ağzını açtı. 2023 model lüks bir pickup satın alan yakışıklı oyunun ödediği fiyat dudak uçuklattı.