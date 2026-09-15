Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması

ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un kadrosuna dahil olan usta oyuncu Erkan Can, set atmosferinden övgüyle söz etti. Genç oyuncularla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Can, ekip arasındaki uyuma dikkat çekti.

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu. Dizide "Hikmet" karakterine hayat verecek olan Erkan Can, projeye katılma süreci ve set atmosferiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

"SENARYOYU ÇOK BEĞENDİM" Diziyi daha önce de takip ettiğini belirten Erkan Can, projeye dahil olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Diziyi daha önce de takip ediyordum. Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok beğendim. Bu projede yer almanın benim için güzel bir deneyim olacağını düşünerek teklifi kabul ettim."

Setteki atmosferden övgüyle söz eden usta oyuncu, özellikle genç oyuncularla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ise şu ifadelerle dile getirdi: "Setin atmosferi çok güzel. Kadroda ağırlıklı olarak genç oyuncular var. Gençlerle çalışmayı, onların enerjisini ve aramızdaki enerji alışverişini çok seviyorum.

Herkesle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Set ekibimiz de muhteşem. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum." "Altı Üstü İstanbul", yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de ATV'de!