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Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un kadrosuna dahil olan usta oyuncu Erkan Can, set atmosferinden övgüyle söz etti. Genç oyuncularla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Can, ekip arasındaki uyuma dikkat çekti.

Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması 1

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu. Dizide "Hikmet" karakterine hayat verecek olan Erkan Can, projeye katılma süreci ve set atmosferiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması 2

"SENARYOYU ÇOK BEĞENDİM"

Diziyi daha önce de takip ettiğini belirten Erkan Can, projeye dahil olma sürecini şu sözlerle anlattı:

"Diziyi daha önce de takip ediyordum. Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok beğendim. Bu projede yer almanın benim için güzel bir deneyim olacağını düşünerek teklifi kabul ettim."

Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması 3

Setteki atmosferden övgüyle söz eden usta oyuncu, özellikle genç oyuncularla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ise şu ifadelerle dile getirdi:

"Setin atmosferi çok güzel. Kadroda ağırlıklı olarak genç oyuncular var. Gençlerle çalışmayı, onların enerjisini ve aramızdaki enerji alışverişini çok seviyorum.

Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması 4

Herkesle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Set ekibimiz de muhteşem. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum."

"Altı Üstü İstanbul", yeni bölümleriyle her pazartesi saat 20.00'de ATV'de!

Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması 5

ERKAN CAN HAKKINDA

Türk sinema, televizyon ve tiyatrosunun usta isimlerinden Erkan Can, 1 Kasım 1958'de Bursa'da dünyaya geldi. Tiyatro hayatına 1975 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Can, 1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi ve 1990 yılında mezun oldu.

1998 yılında düzenlenen 35. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Erkan Can, yıllar boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması 6

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Erkan Can'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olan yapımlardan biri "Mahallenin Muhtarları" oldu. 1992-2002 yılları arasında yayınlanan dizide "Temel" karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi.

Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması 7

Can, 2014 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Kara Para Aşk" dizisinde ise "Tayyar Dündar" karakterine hayat verdi. Oyuncu, farklı karakterlerdeki başarılı performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Erkan Can, Altı Üstü İstanbul kadrosunda! Usta oyuncudan set ve Hikmet açıklaması 8

2002 yılında yayınlanan "Koçum Benim" dizisinde de rol alan Erkan Can, yapımda idealist bir öğretmeni canlandırdı. Tarık Akan ile birlikte kamera karşısına geçen oyuncu, gençlik dizisinin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

"Aynı Yağmur Altında" ve"Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi yapımların ardından Erkan Can, şimdi de "Altı Üstü İstanbul" dizisinin kadrosuna katıldı.

Dizide "Hikmet" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan usta oyuncunun, hikâyeye nasıl bir yön vereceği merak konusu oldu.

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