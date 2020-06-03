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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama: Ablam beni eve almıyor
Kaan Demirağ ile yeni bir aşka yelken açan Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar yeni ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ablası Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmadığını da belirten Aslışah Alkoçlar, "Beni de eve kabul etmiyorlar" dedi.
Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:05
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