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Haberler Galeri Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama: Ablam beni eve almıyor

Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama: Ablam beni eve almıyor

Kaan Demirağ ile yeni bir aşka yelken açan Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar yeni ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ablası Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'ın koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmadığını da belirten Aslışah Alkoçlar, "Beni de eve kabul etmiyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 03.06.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 12:05
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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama: Ablam beni eve almıyor

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, önceki gün Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama: Ablam beni eve almıyor

Habertürk'ün haberine göre; sağlıklı yaşam mekanını denetlemeye gelen Alkoçlar, koronavirüs salgını nedeniyle dükkanını temmuz ayında açacağını söyledi.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama: Ablam beni eve almıyor

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Alkoçlar, "Ben şimdi açmıyorum. Hala çok riskli buluyorum. Temmuz'da açacağım. Açmadan önce bir denetim istedim" açıklamasını yaptı.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama: Ablam beni eve almıyor

Neslişah Alkoçlar ve eşi Engin Altan Düzyatan'ın pandemi süresince evlerinden çıkmadıklarını söyleyen Alkoçlar, ablasının kendisini evine kabul etmediği dile getirdi.

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Engin Altan Düzyatan’ın baldızı Aslışah Alkoçlar'dan şaşırtan açıklama: Ablam beni eve almıyor

27 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"ABLAM BENİ EVE KABUL ETMİYOR"

Ablamı çok özledim. Onunla görüşemiyoruz. Çok korkuyorlar. Yaklaşık iki aydır hiç evden çıkmadılar. Beni de eve kabul etmiyorlar. Ormanda motosiklet sürüyorum diye sürekli test yaptıyorum ama 'Hayır, gelemezin eve' diyor. Çok özledim onları.