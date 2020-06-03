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Haberler Galeri Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun’u canlandıracak

Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun’u canlandıracak

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla dolu 24'ncü bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken, fenomen dizinin kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Her bölümüyle ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'a başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Yeşim Ceren Bozoğlu dahil oldu. Dizide Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'u canlandıracak olan Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki Kuruluş Osman'da Hazal Hatun'u canlandıracak olan Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında? İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 13:34
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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun’u canlandıracak

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'a bomba bir transfer daha gerçekleşti. Proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın kadrosuna Yeşim Ceren Bozoğlu dahil oldu.

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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun’u canlandıracak

Başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, Kuruluş Osman'ın 24'ncü bölümüne Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun olarak izleyici karşısına çıkacak. Alişar'ın itirafları ile gerçekleri öğrenen Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın annesi Hazal Hatun'un gelişi ile önemli bir destekçi kazanacak. Hazal Hatun'un gelişi, Zöhre Hatun ise için yeni bir meydan okuma olacak.

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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun’u canlandıracak

Bugüne kadar rol aldığı pek çok projeyle adından söz ettiren Yeşim Ceren Bozoğlu, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılmasıyla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Kuruluş Osman'da Hazal Hatun'u canlandıracak olan Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında? İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ile ilgili merak edilenler…

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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun’u canlandıracak

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

Yeşim Ceren Bozoğlu, Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi.

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Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun’u canlandıracak

Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.