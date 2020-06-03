Kuruluş Osman kadrosuna bomba transfer! Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey’in eşi Hazal Hatun’u canlandıracak

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla dolu 24'ncü bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanırken, fenomen dizinin kadrosuna bir transfer daha gerçekleşti. Her bölümüyle ekranda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'a başarılı oyunculuğuyla göz dolduran Yeşim Ceren Bozoğlu dahil oldu. Dizide Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'u canlandıracak olan Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki Kuruluş Osman'da Hazal Hatun'u canlandıracak olan Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında? İşte Yeşim Ceren Bozoğlu ile ilgili merak edilenler...