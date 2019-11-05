Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama: Aynaya her baktığımda…
Engin Altan Düzyatan uzun yıllar yer aldığı Diriliş Ertuğrul için saçını ve sakalını uzatmış ve bu haliyle çok sevilmişti. Diziden ayrılmasıyla beraber tarzını da tamamen değiştiren Düzyatan yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Engin Altan Düzyatan'ın sevenleri yeni tarzına konusunda ikiye bölünürken kendisi de sakalsız haline alışamadığını şu sözlerle anlattı.
Giriş Tarihi: 05.11.2019 16:12Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 16:24