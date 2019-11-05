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Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama: Aynaya her baktığımda…

Engin Altan Düzyatan uzun yıllar yer aldığı Diriliş Ertuğrul için saçını ve sakalını uzatmış ve bu haliyle çok sevilmişti. Diziden ayrılmasıyla beraber tarzını da tamamen değiştiren Düzyatan yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Engin Altan Düzyatan'ın sevenleri yeni tarzına konusunda ikiye bölünürken kendisi de sakalsız haline alışamadığını şu sözlerle anlattı.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 16:24
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Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama: Aynaya her baktığımda…

Diriliş Ertuğrul dizinde gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Engin Altan Düzyatan, dizinin final yapmasıyla imajını tamamen değiştirmişti. Dizi boyunca uzun saçları ve sakalları ile ekranlarda olan oyuncu yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncunun sosyal medyadan yaptığı son paylaşım sevenlerini ikiye böldü.

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Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama: Aynaya her baktığımda…

Uzun saçları ve sakallarından vazgeçen Düzyatan'ın yeni imajına sevenleri bir türlü alışamazken kendisinin de bu duruma alışamadığını söyledi.

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Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama: Aynaya her baktığımda…

Saçı ve sakalını aynı anda kestiği için kendisine yabancılaştığını söyleyen Düzyatan, "Oğlum Emir hep, 'Baba ne zaman benim gibi olacaksın' diye soruyordu. Kestirdiğim gün, 'Baba aynı benim gibi olmuşsun' dedi. Alara ise çok şaşırdı, elini sürekli yüzüme sürdü." dedi.

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Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama: Aynaya her baktığımda…

Aynaya baktığında kendisine tuhaf geldiğini söyleyen yakışıklı oyuncu "Hâlâ aynaya baktığımda alışamıyorum ama kısa saç ve sakalsız olmak müthiş rahatlık." dedi.

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Engin Altan Düzyatan’dan şaşırtan açıklama: Aynaya her baktığımda…

Diriliş Ertuğrul adlı dizide Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kız kardeşi Aslışah'ın doğum gününden bir fotoğraf paylaştı. Tüm ailenin bir arada olduğu doğum günü kutlamasından ortaya çıkan renkli görüntüler, hem Hülya Koçyiğit hem de Neslişah Alkoçlar hayranlarının yüzünü güldürse de, Düzyatan hayranları için bu durum tam tersi oldu. Engin Altan Düzyatan ve baldızı Neslişah Alkoçlar'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Engin Altan Düzyatan ve ailesi...