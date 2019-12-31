Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’a hapis cezası

'YAĞMUR AŞIK AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ'

Duruşmada ilk olarak tanık dinlendi. Veteriner kliniğinde kedilerini tedavi ettirdiğini dile getiren Ruhsane Senem Selimi, "Olay günü sanık Yağmur ve yanında birkaç kişi geldi. Yağmur Aşık masaya vurdu, ağza alınmayacak küfürler etti ve Dilara'ya çok şiddetli saldırdı. Ayrıldıklarında sanık Yağmur'u ben dışarı çıkardım. Orada tehditlerine devam etti. Ben Faruk'un geldiğini gördüm, bir şey yapmadı. Orada bulunan kimse Yağmur'a bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı. Hakim, davanın karara bağlanacağını belirterek taraflara son sözlerini sordu. Sanık Yağmur Aşık vekili eksikliklerin giderilmesini talep ederken, müştekiler vekili sanık Yağmur Aşık'ın cezalandırılmasını istedi. Sanık Dilara Tezel ise beraatini talep etti.

