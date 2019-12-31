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Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’a hapis cezası
Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, evinin bahçesinde bulduğu baykuşu veterinere götürmüş ve baykuşun koruma altına alınacağının söylenmesi üzerine veterinere saldırıp tehdit etmişti. Yağmur Aşık ve iki veteriner hakkında karşılıklı olarak tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açılmıştı. Mahkeme, Yağmur Aşık hakkında hapis kararı verdi.
Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:41
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Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’a hapis cezası
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Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’a hapis cezası
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Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’a hapis cezası
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- 6
Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’a hapis cezası
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Emre Aşık’ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Aşık’a hapis cezası