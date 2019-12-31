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Salako filmindeki mağaranın son hali ortaya çıktı!

Kemal Sunal 7'den 70'e milyonların gönlünde taht kurdu, geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Hiç şüphesiz Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerden bir tanesi Salako. Sevilen filmde Salako'nun Emine'yi kaçırdığında saklandıkları mağara ise herkesin hatırında. Peki o mağaranın şimdiki halini hiç merak etriniz mi? Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin günümüzdeki halini hiç gördünüz mü?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:04
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Salako filmindeki mağaranın son hali ortaya çıktı!

Hababam Sınıfı Uyanır'da Ahmet'in mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandığı yardıma muhtaç köyün, şimdilerde İstanbul'un gözde ilçelerinden Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

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Salako filmindeki mağaranın son hali ortaya çıktı!

"Çekme Köyü İlkokulu" tabelası dikkatlerden kaçmadı

Başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi isimlerin oynadığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filminin son sahnelerinde, Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okuldaki tabelada yazan Çekme Köyü İlkokulu ismi dikkat çekiyor.

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Salako filmindeki mağaranın son hali ortaya çıktı!

"Yardıma muhtaç köy"ün 250 bin nüfuslu Çekmeköy olduğu ortaya çıktı

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yaptığı 1976 yapımı filmde gösterilen muhtaç köyün Çekmeköy olduğu ortaya çıktı.

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Salako filmindeki mağaranın son hali ortaya çıktı!
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Salako filmindeki mağaranın son hali ortaya çıktı!