Salako filmindeki mağaranın son hali ortaya çıktı!

Kemal Sunal 7'den 70'e milyonların gönlünde taht kurdu, geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Hiç şüphesiz Kemal Sunal filmleri arasında en sevilenlerden bir tanesi Salako. Sevilen filmde Salako'nun Emine'yi kaçırdığında saklandıkları mağara ise herkesin hatırında. Peki o mağaranın şimdiki halini hiç merak etriniz mi? Yeşilçam filmlerinin çekildiği yerlerin günümüzdeki halini hiç gördünüz mü?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 12:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





