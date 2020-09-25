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Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutan Yağmur Aşık mezar yeri bakmış

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın olaylı boşanma davası hala sürerken ikili hakkında yeni skandallar ortaya çıktı. Yağmur Aşık'ın eski eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu ortaya çıkmıştı. Cinayet için 10 milyon lira ödeyen Aşık'ın mezar yeri baktığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 25.09.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 11:14
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Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutan Yağmur Aşık mezar yeri bakmış

Boşanma davaları devam eden Emre-Yağmur Aşık çiftinin bitmeyen skandallarına yenisi eklendi.

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Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutan Yağmur Aşık mezar yeri bakmış

Genç kadının, kocasını öldürmek için kiralık katil tuttuğu öğrenildi. Yağmur Aşık, İlyas Y.'den Emre Aşık'ı öldürmesini istedi.

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Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutan Yağmur Aşık mezar yeri bakmış

Eşinin öldürülmesi için 10 milyon lira teklif eden Yağmur Aşık'ın cinayet sonrası için mezar yeri baktığı da ortaya çıktı.

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Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutan Yağmur Aşık mezar yeri bakmış

Korkunç olay ve plan, kiralık katilin eski futbolcuyu aramasıyla ortaya çıktı. Savcılık, Yağmur Aşık ve sevgilisi Erdi Sungur'un 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını istedi.

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Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutan Yağmur Aşık mezar yeri bakmış