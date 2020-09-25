Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tutan Yağmur Aşık mezar yeri bakmış

Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın olaylı boşanma davası hala sürerken ikili hakkında yeni skandallar ortaya çıktı. Yağmur Aşık'ın eski eşini öldürtmek için kiralık katil tuttuğu ortaya çıkmıştı. Cinayet için 10 milyon lira ödeyen Aşık'ın mezar yeri baktığı da ortaya çıktı.