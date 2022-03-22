22 Mart 2022, Salı
Emir Sarıgül’den eski eşi Fatoş Altınbaş’a ölüm tehdidi! Canına tak etti her şeyi anlattı
Sibel Can ve Buket Aydın'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Emir Sarıgül, bu kez eski eşinin açıklamalarıyla olay oldu. Evliliği sürecinde Sarıgül'den psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden Fatoş Altınbaş, yıllar sonra ilk konuştu. Kendisinin ve yakın çevresinin ölümle tehdit edildiğini söyleyen Altınbaş, "Artık benim gibi kadınlar için konuşmam gerektiğine karar verdim" dedi. İşte Fatoş Altınbaş'ın Emir Sarıgül'le ilgili açıklamaları...
Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:07
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