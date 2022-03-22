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Emir Sarıgül’den eski eşi Fatoş Altınbaş’a ölüm tehdidi! Canına tak etti her şeyi anlattı

Sibel Can ve Buket Aydın'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Emir Sarıgül, bu kez eski eşinin açıklamalarıyla olay oldu. Evliliği sürecinde Sarıgül'den psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden Fatoş Altınbaş, yıllar sonra ilk konuştu. Kendisinin ve yakın çevresinin ölümle tehdit edildiğini söyleyen Altınbaş, "Artık benim gibi kadınlar için konuşmam gerektiğine karar verdim" dedi. İşte Fatoş Altınbaş'ın Emir Sarıgül'le ilgili açıklamaları...

Giriş Tarihi: 22.03.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 09:07
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Emir Sarıgül’den eski eşi Fatoş Altınbaş’a ölüm tehdidi! Canına tak etti her şeyi anlattı

Fatoş Altınbaş, eski eşi Emir Sarıgül tarafından maruz kaldığı psikolojik şiddete yıllar sonra isyan etti.

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Emir Sarıgül’den eski eşi Fatoş Altınbaş’a ölüm tehdidi! Canına tak etti her şeyi anlattı

Evliliğinin üçüncü yılında kızına hamileyken ihanete uğradığını öğrenen Altınbaş, aile büyüklerinin araya girmesiyle eşini affetti. Uzun süre evliliğine sahip çıkan Fatoş Sarıgül, 2019'da boşandı.

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Emir Sarıgül’den eski eşi Fatoş Altınbaş’a ölüm tehdidi! Canına tak etti her şeyi anlattı

Takvim'in haberine göre, bu süreçte Emir Sarıgül'ün uyguladığı psikolojik şiddetin git gide arttığını iddia eden Fatoş Hanım şunları söyledi:

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Emir Sarıgül’den eski eşi Fatoş Altınbaş’a ölüm tehdidi! Canına tak etti her şeyi anlattı

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

"Bana 'Trafik kazasına kurban gidersin, bir gün bir yerde cesedin bulunur ve sana ne olduğunu bilemezler' gibi tehditler savurdu. Ailemi de ekonomik olarak batırma gücüne sahip olduğunu söyledi. Sonra ailemin de desteğiyle hukuki olarak özgürlüğümü elime alabildim."

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Emir Sarıgül’den eski eşi Fatoş Altınbaş’a ölüm tehdidi! Canına tak etti her şeyi anlattı

ARKADAŞLARINI DA HEDEF ALDI

Eski eşinden gördüğü psikolojik şiddetin halen devam ettiğinin altını çizen Fatoş Hanım, Emir Sarıgül'ün arkadaşlarını arayıp "Sizin de başınıza kötü şeyler gelebilir" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.