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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster'e 1915 Çanakkale Köprüsü damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu 'Şunu asla unutturmamız lazım..." diyerek açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'e 1915 Çanakkale Köprüsü damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu 'Şunu asla unutturmamız lazım..." diyerek açıkladı

ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e 1915 Çanakkale Köprüsü sorusu damga vurdu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışmada yarışmacı Doğan Zorlu, 2 joker hakkını da kullanmasına rağmen doğru cevabı bulamadı. Elenen yarışmacıyla sohbet eden İmirzalıoğlu'nun sözleri ise izleyenleri derinden etkiledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e yaşananlar...

Giriş Tarihi: 21.03.2022 23:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 23:13
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Kim Milyoner Olmak İster’e 1915 Çanakkale Köprüsü damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ’Şunu asla unutturmamız lazım... diyerek açıkladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu hafta yeni bölümüyle ve yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kim Milyoner Olmak İster’e 1915 Çanakkale Köprüsü damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ’Şunu asla unutturmamız lazım... diyerek açıkladı

'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e 1915 Çanakkale Köprüsü damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ’Şunu asla unutturmamız lazım... diyerek açıkladı

Yarışmaya katılan Doğan Zorlu isimli yarışmacı, başarılı bir performans sergileyerek altıncı soruya kadar ulaştı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e 1915 Çanakkale Köprüsü damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ’Şunu asla unutturmamız lazım... diyerek açıkladı

Altıncı soruda karşısına çıkan soru ise yarışmacıya iki joker kullandırdı.

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Kim Milyoner Olmak İster’e 1915 Çanakkale Köprüsü damga vurdu! Kenan İmirzalıoğlu ’Şunu asla unutturmamız lazım... diyerek açıkladı

Yarışmacının karşısına, "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu çıktı.