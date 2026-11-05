Elife Doğrul dosyasında Meral Musacalı'dan çarpıcı açıklamalar
Elife Doğrul'un 23 yıllık şüpheli kaybında sır perdesi aralanıyor. Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olay gecesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken, sobada yakılan ateş ve eve yayılan kokuya ilişkin anlattıkları dikkat çekti.
2003 yılında kızını görmek için Aydın'a gittikten sonra ortadan kaybolan ve aradan geçen 23 yıla rağmen kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul'un şüpheli kaybı, kızı Hülya Yıldız'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla yeniden gündeme geldi.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE ADLİ KONTROL KARARI
Dosyada ortaya atılan çarpıcı iddialar ve şüpheler üzerine savcılık harekete geçerken, olayda adları sıkça geçen kayınbiraderler Metin ve Türkeş Musacalı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı. 5 Kasım 2026 tarihli yayına ise Metin Musacalı'nın ilk eşi Meral Musacalı'nın açıklamaları damga vurdu.
MÜGE ANLI DA DUYGULANDI
Gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Meral Musacalı, anlattıklarıyla Müge Anlı'yı da duygulandırdı. Metin Musacalı ile evliliği sırasında yaşadığı zorlukları ve eşinin Serap isimli kadınla ilişkisini anlatan Meral Musacalı, 17 yaşındayken ailesinin rızası olmadan kaçarak evlendiğini söyledi. Çocuk yaşta olduğu için evliliğin ne anlama geldiğini dahi bilmediğini belirtti.
17 YAŞINDA EVLİLİK VE GENÇ YAŞTA YAŞANAN ZORLUKLAR
Evliliğinin ilk yıllarından itibaren kayınvalidesi ve görümcesiyle sorunlar yaşadığını dile getiren Meral Musacalı, ikinci çocukları Sevda henüz 2 aylıkken Metin Musacalı'nın Serap isimli kadını hayatına dahil etmek istediğini öne sürdü.
Meral Musacalı, Metin Musacalı'nın o dönem 15 yaşında olduğunu belirttiği Serap'ı kaçırması nedeniyle cezaevine girme riskiyle karşı karşıya kaldığını iddia etti.
METİN MUSACALI CEZAEVİNE GİRMESİN DİYE BOŞANDI
Eşinin cezaevine girmemesi için fedakârlık yaptığını söyleyen Meral Musacalı, "Seni cezaevine yatırmayacağım" diyerek resmî nikâhla boşandığını, ardından Metin Musacalı ile Serap'ın evlendiğini anlattı.
"HÜLYA GELDİ KAPIYA, TALİP ELİFE'Yİ DÖVÜYOR DEDİ"
Meral Musacalı'nın yayındaki açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise Elife Doğrul'un kaybolduğu geceye ilişkin anlattıkları oldu.