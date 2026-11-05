Meral Musacalı, kızı Hülya'nın o gece kapıya gelerek Talip Musacalı'nın Elife Doğrul'u dövdüğünü söylediğini öne sürdü. Metin Musacalı'nın olayın ardından Elife Doğrul'u götürdüğünü gördüğünü belirten Meral Musacalı, şöyle konuştu:

Meral Musacalı, olay gecesi Metin Musacalı'nın eve elinde iki valizle ve üstü başı çamurlu halde geldiğini de iddia etti. Eşinin kendisine sobayı yaktırdığını söyleyen Meral Musacalı, o gece evde yaşananlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

Metin Musacalı'dan şiddet gördüğü için korktuğunu ve o dönem bildiklerini tam olarak anlatamadığını söyleyen Meral Musacalı, yıllardır vicdan azabı çektiğini ifade etti.

Meral Musacalı, olay gecesi evde sabaha kadar sobanın yandığını ve evin içine garip bir koku yayıldığını öne sürdü. Sabah olduğunda sobanın külünü kendisinin değil, Metin Musacalı'nın diğer eşi Serap'ın değiştirmesinin istendiğini belirtti.

Yayında ayrıca Metin Musacalı'nın olay gecesi eve siyah bir poşetle geldiği, poşetin içindekileri ve eldivenleri klozete attığı yönündeki tanık iddiaları da gündeme geldi. Evde yayıldığı öne sürülen koku ve sobanın yakılmasıyla ilgili anlatımlar, dosyadaki şüpheleri yeniden gündeme taşıdı.

ELİFE DOĞRUL'UN YÜZÜĞÜNE İLİŞKİN İDDİA

Programda Elife Doğrul'a ait olduğu öne sürülen yüzükle ilgili iddialar da konuşuldu. Metin Musacalı'nın söz konusu yüzüğü ilk eşi Meral Musacalı'ya teslim ederek saklamasını istediği ileri sürüldü. Meral Musacalı ise canlı yayında bu iddiayı kesin bir dille reddetti.

SERAP'IN ASKER SEVGİLİSİ İDDİASI EVDE KAVGALARA NEDEN OLDU

Meral Musacalı, Metin Musacalı'nın telefonunu evde bırakarak kıyafetlerini alıp ortadan kaybolduğunu da anlattı. Eşinin Serap isimli kadınla ilişkisi ve cezaevi ziyaretleri sırasında edindiği çevreler hakkında da konuşan Meral Musacalı, Serap'ın bir askerle ilişki yaşadığı iddiasının evde büyük kavgalara neden olduğunu öne sürdü.