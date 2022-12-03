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Emina Jahoviç'ten, Mustafa Sandal’a ağır gönderme! “Erkek adam...”

Emina Jahoviç 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Mustafa Sandal ile geçtiğimiz yıl nafaka krizi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Önceki gün Bebek'te bir mekanda arkadaşları ile buluşan şarkıcı, Ahu Yağtu ile eski eşi Cem Yılmaz arasındaki nafaka davası sorulunca eski eşine ağır göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 03.12.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 09:21
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Emina Jahoviç’ten, Mustafa Sandal’a ağır gönderme! “Erkek adam...”

Emina Jahovic, önceki gece Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi. Arkadaşı ile kahve içmeye geldiğini söyleyen şarkıcı, yeni projesinden bahsetti.

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Emina Jahoviç’ten, Mustafa Sandal’a ağır gönderme! “Erkek adam...”

Jahovic, "Yeni bir albüm çıkartıyorum. Düetler de var içerisinde, kendi söylediklerim de. Belgrad'a gidiyorum. Çok güzel olacak" dedi.

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Emina Jahoviç’ten, Mustafa Sandal’a ağır gönderme! “Erkek adam...”

MAL KAÇIRMAKLA SUÇLAMIŞTI

Mustafa Sandal ile 2008 yılında dünyaevine giren, iki çocukları olan, 2018'de evliliğini sonlandıran Emina Jahovic, eki eşinin 'nafaka iptali' için dava açması üzerine ünlü şarkıcıyı kendisinden mal kaçırmakla suçlamıştı.

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Emina Jahoviç’ten, Mustafa Sandal’a ağır gönderme! “Erkek adam...”

Ünlü çift, nafaka konusunda mahkeme kararı sonucu anlaşıp, ortak bir karara varmak zorunda kalmıştı. Jahovic'e, komedyen Cem Yılmaz ile eki eşi Ahu Yağtu arasında da nafaka konusunda anlaşmazlık yaşandığı hatırlatıldı.

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Emina Jahoviç’ten, Mustafa Sandal’a ağır gönderme! “Erkek adam...”

40 yaşındaki güzel, "Ünlü anneler bir yandan çalışıyor ise sizce nafaka almalı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım.