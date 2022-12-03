03 Aralık 2022, Cumartesi
Emina Jahoviç'ten, Mustafa Sandal’a ağır gönderme! “Erkek adam...”
Emina Jahoviç 2019 yılında anlaşmalı olarak boşandığı Mustafa Sandal ile geçtiğimiz yıl nafaka krizi nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Önceki gün Bebek'te bir mekanda arkadaşları ile buluşan şarkıcı, Ahu Yağtu ile eski eşi Cem Yılmaz arasındaki nafaka davası sorulunca eski eşine ağır göndermede bulundu.
Giriş Tarihi: 03.12.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 09:21
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