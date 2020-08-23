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Haberler Galeri Elite hayranlarına bir ��ok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?

Elite hayranlarına bir şok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?

Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in sevilen İspanyol dizisi Elite hayranlarına şok bir haber geldi. Dizinin sevilen isimlerinden bazılarının yeni sezonda yer almayacağı iddiası büyük merak uyandırdı. Oyuncuların yaptıkları paylaşımlar iddiaları kuvvetlendirse de yapılacak açıklama bekleniyor. Elite 4. sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 23.08.2020 23:06 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 23:13
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Elite hayranlarına bir şok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?

Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en başarılı yapımları arasında yer alan ispanyol dizisi Elite'nin hayranları gelen haberler karşısında büyük üzüntü yaşıyor. Oyuncu kadrosunun değişeceği iddiası artık daha kuvvetli ihtimal oluyor. Peki, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Elite hayranlarına bir şok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?

Еlіtе dіzіѕіnіn ѕеkіz bölümdеn оluşаn 3. ѕеzоnu 13 Маrt 2020'dе Nеtflіх'tе уауınlаndı. Dіzіnіn hауrаnlаrını ѕеvіndіrеn hаbеr dіzіnіn üçünсü ѕеzоnunun уауınlаnmаѕındаn іkі ау önсе 20 Осаk 2020'dе Nеtflіх tаrаfındаn vеrіlmіş vе Еlіtе 4. vе 5. ѕеzоn rеѕmі оnауı аçıklаnmıştı.

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Elite hayranlarına bir şok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?

ELİTE 4. SEZONDA KİMLER GERİ DÖNEBİLİR?

Samuel (Itzan Escamilla), Guzman (Miguel Bernardeau), Rebeca (Claudia Salas), Ander (Arón Piper), Omar (Omar Shanaa) ve Cayetana (Georgina Amorós) gibi sevilen karakterler yakında yeni maceraların kahramanları olabilir.

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Elite hayranlarına bir şok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?

LA CASA DE PAPEL'IN OYUNCULARI DA VAR

Elite'in oyuncu kadrosunda La casa de Papel'deki María Pedraza, Miguel Herrán ve Jaime Lorente gibi isimler var. Elite'in senaryosunu Carlos Montero ve Darío Madrona ikilisi kaleme alırken yönetmenliğini Ramón Salazar ve Dani de la Orden üstlendi.

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Elite hayranlarına bir şok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?

ELİTE 4.SEZON NE ZAMAN?

Elite dizisinin 4. Sezonu olacak ancak ne zaman olacağı henüz belli değil. Koronavirüs zorunlu molası nedeniyle 4. sezonunun 6 ay gecikmeli başlaması öngörülüyor. 2021'in baharında başlayabilir.