Elite hayranlarına bir şok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?

LA CASA DE PAPEL'IN OYUNCULARI DA VAR

Elite'in oyuncu kadrosunda La casa de Papel'deki María Pedraza, Miguel Herrán ve Jaime Lorente gibi isimler var. Elite'in senaryosunu Carlos Montero ve Darío Madrona ikilisi kaleme alırken yönetmenliğini Ramón Salazar ve Dani de la Orden üstlendi.