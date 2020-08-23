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Elite hayranlarına bir şok daha! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak?
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'in sevilen İspanyol dizisi Elite hayranlarına şok bir haber geldi. Dizinin sevilen isimlerinden bazılarının yeni sezonda yer almayacağı iddiası büyük merak uyandırdı. Oyuncuların yaptıkları paylaşımlar iddiaları kuvvetlendirse de yapılacak açıklama bekleniyor. Elite 4. sezonun ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite yeni sezonda kimler olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.08.2020 23:06Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 23:13