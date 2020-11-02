Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül ortaya çıkan fotoğrafıyla olay oldu!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle adından söz ettiren Neslihan Atagül dikkatleri üzerine çekti. Engin Akyürek'le başrolü paylaştığı dizide başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül'ün özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün makyajsız fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. İşte Neslihan Atagül'ün makyajsız hali...