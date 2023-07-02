Elif Buse Doğan organizatörle davalık oldu! Silah zoruyla konser verdi

'Samsak döveci' şarkısıyla adını duyuran Elif Buse Doğan, konser ücretini alamadığı için mahkemelik olduğu organizatör Fatih Gül tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Geçtiğimiz yıl Fatih Gül ile konser anlaşması imzalayan genç şarkıcı, organizatör ücretini vermeyince Elazığ'daki konserini iptal etmek istedi. Ancak Gül, konser öncesi Elif Buse Doğan'ın kardeşini silahla tehdit etti. İşte olayın ayrıntıları...