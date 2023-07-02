02 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Elif Buse Doğan organizatörle davalık oldu! Silah zoruyla konser verdi

Elif Buse Doğan organizatörle davalık oldu! Silah zoruyla konser verdi

'Samsak döveci' şarkısıyla adını duyuran Elif Buse Doğan, konser ücretini alamadığı için mahkemelik olduğu organizatör Fatih Gül tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Geçtiğimiz yıl Fatih Gül ile konser anlaşması imzalayan genç şarkıcı, organizatör ücretini vermeyince Elazığ'daki konserini iptal etmek istedi. Ancak Gül, konser öncesi Elif Buse Doğan'ın kardeşini silahla tehdit etti. İşte olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 02.07.2023 10:07
  • 1
  • 7
Elif Buse Doğan organizatör ile davalık oldu! Silah zoruyla konser verdi

Şarkıcı Elif Buse Doğan, konser ücretini alamadığı için mahkemelik olduğu organizatör Fatih Gül'ün katıldığı magazin programında hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ileri sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Elif Buse Doğan organizatör ile davalık oldu! Silah zoruyla konser verdi

Nisan 2022'de organizatör Fatih Gül ile bir konser anlaşması imzalayan Doğan, konser ücretini alamayınca icra yoluyla tahsilat yaptı.

  • 3
  • 7
Elif Buse Doğan organizatör ile davalık oldu! Silah zoruyla konser verdi

Geçtiğimiz günlerde bir magazin programına çıkan Fatih Gül de şarkıcı hakkında bazı iddialarda bulundu. Organizatör Fatih Gül, "Sahneye çıkmaktan vazgeçti. İkna ettik. Aldığı parayı SMA hastası çocuğa bağışlayacağını söyledi fakat onu da yapmamış" dedi.

  • 4
  • 7
Elif Buse Doğan organizatör ile davalık oldu! Silah zoruyla konser verdi

Doğan ise yaşanan gelişmelerin ardından şu açıklamayı yaptı: "Fatih Gül, konser ücretimi ödemediği gibi kardeşime silahını göstererek tehdit etmiştir. SMA'lı bebeğe de bağışımı yaptım."

  • 5
  • 7
Elif Buse Doğan organizatör ile davalık oldu! Silah zoruyla konser verdi

Ünlü şarkıcı, bununla da yetinmedi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak organizatör Fatih Gül hakkında suç duyurusunda bulundu. Doğan'ın, avukatı aracılığıyla sunulan dilekçesinde; "Programda müvekkilime doğrudan hakaret edilmiştir. Sosyal medyadan asılsız paylaşımlar yapılmış, müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiştir. Elazığ konserinden önce Fatih Gül, kardeşine silah gösterdiği için müvekkilim korkuya kapılmıştır" denildi.