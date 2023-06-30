30 Haziran 2023, Cuma
Hayat Bilgisi'nin Ortega’sının eski halinden eser kalmadı! Paşhan Yılmazel’i son hali...
Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel şaşkına çevirdi! Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Yılmazel, ekranlardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel'im eski halinden eser kalmadı. İşte şaşırtan değişimi...
Giriş Tarihi: 30.06.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 16:36
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