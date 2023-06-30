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Hayat Bilgisi'nin Ortega’sının eski halinden eser kalmadı! Paşhan Yılmazel’i son hali...

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel şaşkına çevirdi! Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Yılmazel, ekranlardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel'im eski halinden eser kalmadı. İşte şaşırtan değişimi...

Giriş Tarihi: 30.06.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 16:36
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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sının eski halinden eser kalmadı! Paşhan Yılmazel’i son hali...

Hayat Bilgisi yayınlandığı döneme damgasını vuran yapımlardan olurken dizinin oyuncuları da hafızalara kazındı. Dizide Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sının eski halinden eser kalmadı! Paşhan Yılmazel’i son hali...

Hayat Bilgisi dizisinden sonra başka projelerde rol alsa da, hep bu dizideki rolüyle hatırlanan Paşhan Yılmazel hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti. Yılmazel, kamera önünden arkasına geçiş yapan oyunculardan oldu.

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sının eski halinden eser kalmadı! Paşhan Yılmazel’i son hali...

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen oyuncu öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız…

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sının eski halinden eser kalmadı! Paşhan Yılmazel’i son hali...

İşte Paşhan Yılmazel'in son hali ve ünlü isimlerin şaşırtan değişimi...

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sının eski halinden eser kalmadı! Paşhan Yılmazel’i son hali...

Gökçe Bahadır