Ekmek Teknesi dizisinin Heredot Cevdet'i Hasan Kaçan meğer...

atv'nin unutulmaz dizilerinden biri de Ekmek Teknesi dizisiydi. Dizide Savaş Dinçel (Nusret), Sermin Hürmeriç (Ayhan) ,Kadir Çöpdemir (Kirli) ,Peker Açıkalın (Cengiz) ,Mehtap Bayri (Mehbare) gibi karakterlere hayat veren oyuncular gösterdikleri performanslarla adlarından sıkça söz ettirmişti. Hasan Kaçan da Heredot Cevdet karakteriyle kahvehanedeki tarihi hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitliyordu. Peki Heredot Cevdet rolüyle hafızalara kazınan Hasan Kaçan hakkında bu gerçeği biliyor muydunuz? İşte Hasan Kaçan ve diğer ünlülerin memleketleri...

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