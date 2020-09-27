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27 Eylül 2020, Pazar
EDHO'nun yıldızı Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!
ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Ali Sürmeli, beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli'nin ameliyata alındı.
Giriş Tarihi: 27.09.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 23:34