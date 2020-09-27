27 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EDHO'nun yıldızı Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

EDHO'nun yıldızı Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Ali Sürmeli, beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli'nin ameliyata alındı.

Giriş Tarihi: 27.09.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 23:34
  • 1
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

ATV'de sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölüm için gün sayarken usta oyuncu Ali Sürmeli'den üzücü haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

Sevilen usta oyuncu Ali Sürmeli'nin beyin kanaması geçirmesi sonrasında ameliyata alındığı belirtildi. Gündeme bomba gibi düşen haberin artından Ali Sürmeli'nin yaşı merak konusu oldu.

  • 3
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

ALİ SÜRMELİ

7 Nisan 1959

  • 4
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992

  • 5
  • 73
EDHO'nun yıldızı Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

KADİR DOĞULU

19 NİSAN 1982