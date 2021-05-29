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EDHO’nun Didem’i Gizem Arıkan'ın yaptığı başına iş açtı! Sesi değişince hastaneye kaldırıldı
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Didem karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Gizem Arıkan, özel açıklamalarda bulundu. Çocukluk yıllarında yaşadığı korkunç anıyı anlatan Arıkan, "Burnuma kiraz çekirdekleri sokmuştum. Sesim değişmeye başlayınca apar topar beni hastaneye götürdüler" dedi.
Giriş Tarihi: 29.05.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 10:52
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