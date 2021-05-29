EDHO’nun Didem’i Gizem Arıkan'ın yaptığı başına iş açtı! Sesi değişince hastaneye kaldırıldı

Arıkan, dizide 'Hızır Ali' ile evlendikten sonra arabada vurularak öldürüldüğü sahneyle sosyal medyanın en çok konuşulanı olmayı başardı. Güzel anılarla diziden ayrılan Arıkan'ın oyunculuk serüveni, çocukken TV'de gördüğü kişileri taklit etmesiyle başladı. Ardından da okuldaki her tiyatro etkinliğine katıldı. Ailesi ilk başlarda oyunculuğu hobi olarak yapmasını istediği için farklı alanlarda eğitim alıp çalıştı. Ancak içindeki oyunculuk aşkı hiç bitmedi. Aklında hep sahnede olmak vardı. Şarkıcı olmayı da çok istiyordu ancak oyunculuk daha ağır bastı. Bir gün reklam ve oyunculuk ajansına kayıt olmasıyla hayatı tamamen değişti.

