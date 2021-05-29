ANA SAYFA
Bozkır Arslanı Celaleddin yine çok konuşuldu! Harzemşah sarayı karıştı! İktidar savaşı başladı
Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, 2. bölümüyle de büyük ilgi gördü. Heyecan ve gerilim yüklü bölüm ekrana damga vururken sosyal medyanın da zirvesine oturdu. Dizinin yeni bölümünde, Celaleddin'in Kutlu Bike'yle birlikte gelişi ortalığı karıştırdı. Sultan Aleaddin, emrine karşı gelen Celaleddin'in zindana atılmasını emrederken, bu karara itiraz eden Türkan Hatun oğluna açıkça meydan okudu.
Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:16 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:39
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8