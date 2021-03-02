EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Alpaslan Çakırbeyli karakteriyle milyonları kendisine hayran bırakan Yunus Emre Yıldırımer, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekti. Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncunun özel hayatını mercek altına alan hayranları, eşini görünce gözlerine inanamıyor. Yıldırımer'in eski rol arkadaşıyla evli olması herkesi şaşırttı. İşte EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi...