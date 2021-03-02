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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Alpaslan Çakırbeyli karakteriyle milyonları kendisine hayran bırakan Yunus Emre Yıldırımer, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çekti. Ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü oyuncunun özel hayatını mercek altına alan hayranları, eşini görünce gözlerine inanamıyor. Yıldırımer'in eski rol arkadaşıyla evli olması herkesi şaşırttı. İşte EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi...

Giriş Tarihi: 02.03.2021 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 15:37
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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sevilen oyuncusu Yunus Emre Yıldırımer hakkında araştırma yapan hayranları ünlü oyuncunun eşini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin eski rol arkadaşı olması herkesi şaşırttı. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve diğer ünlü isimlerin eşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

EMİR BENDERLİOĞLU

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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

EMİR BENDERLİOĞLU VE CEREN ŞEKERCİ

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EDHO'nun Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

BİRKAN SOKULLU

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