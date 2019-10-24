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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer kimdir eşi bakın kim çıktı?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncunun eşini gören hayranları adeta şaşkınlık geçiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 12:23
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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer kimdir eşi bakın kim çıktı?

ATV ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'i eşi hayranlarını çok şaşırttı.

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer kimdir eşi bakın kim çıktı?

İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer kimdir eşi bakın kim çıktı?

Yunus Emre Yıldırımer 1982 yılında Siirt'te doğdu. İlkokulu ve liseyi Diyarbakır'da okudu. Daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar bölümünü bitirdi. Elif'in Günlüğü, Bir Göçmen Kuştu, Sardunya Sokağı, Hatırla Sevgili, Dantel, Mavi kelebekler, O Evimin Erkeği, Güz Gülleri, İnsan Aldandı, Fatih-Harbiye gibi dizilerde rol almıştır.

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer kimdir eşi bakın kim çıktı?

Küçük Gelin ve Söz dizilerinde rol alan Melisa Özge Yıldırımer ile evli olan Yunus Emre Yıldırımer, şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan karakterine hayat vermektedir. Yunus Emre Yıldırımer, 1.80 metre boyunda, 74 kilo ve Kova burcudur.

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer kimdir eşi bakın kim çıktı?

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.