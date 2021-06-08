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EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan EDHO'da ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Sevilen oyuncu Ali Sürmeli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Kimsesiz Doğan karakterine hayat veren usta oyuncunun akıbeti yeni bölüm sonunda belli olacak. Hayranları ise hangi isimin diziye veda edeceğini merak ediyor.
Giriş Tarihi: 08.06.2021 22:31
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