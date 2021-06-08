EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.