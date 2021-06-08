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Haberler Galeri EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...

EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da sezon finali öncesinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan EDHO'da ayrılık iddiaları kafaları karıştırdı. Sevilen oyuncu Ali Sürmeli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise merak edilen konular arasında yer alıyor. Kimsesiz Doğan karakterine hayat veren usta oyuncunun akıbeti yeni bölüm sonunda belli olacak. Hayranları ise hangi isimin diziye veda edeceğini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 22:31
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EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...

EDHO'da yeni sezonda tekrar diziye dahil olan Ali Sürmeli'nin ayrılacağı iddiası kafaları karıştırdı. Kimsesiz Doğan karakterine hayat veren sevilen oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Sezon finali hazırlığında olan dizide ayrılıkların yaşanabileceği ifade edilmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 199. bölümde sezon finali yapması bekleniyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizide hangi isimlerin veda edeceği ise merak ediliyor. 6 sezondur reytinglerde zirveyi kimseye bırakmayan EDHO'da heyecan dolu sezon finalinde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

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EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Öldürmeye gideceğiz, öldüreceğiz!"

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar. Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

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EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.

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EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...

KİMSESİZ DOĞAN EDHO'DAN AYRILIYOR MU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli, yeni sezonda olmayacak.

Pandemi öncesinde beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, Şubat sonunda sete geri dönmüştü. Ancak 199. bölüm ile sezon finali yapacak EDHO'ya devam etmeyeceği öğrenildi. Ali Sürmeli yeni sezonda dizide olmayacak.

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EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 1959 yılında doğdu. Aslen mus-Varto Omeriyan köyündendir. Babası Anadolu'da birçok şehirde görev yapmış bir postacıydı. babasının görevleri nedeni ile Solhan ve Karlıova, Elazığ, Palu, Doğancılar, Diyarbakır ve Bursa da bulundu. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu. Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1988 yılında "Dönüş" adlı film ile sinema dünyasına girdi. İsmail Dümbüllü, Ulvi Uraz, 1996 yılında 8. Ankara Ulusal Film Yarışması "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.