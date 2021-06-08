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Haberler Galeri 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını Poyraz, Berkay ve İsmail kazandı. Eleme adayı olarak ise Aleyna, Ayşe ve Steven oldu. Yarışmayı takip edenler adaya veda edecek isimi merak ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in SMS sıralaması Exxen platformunda yayınlanıyor. Acun Ilıcalı tarafından veda eden isim açıklanacak. İşte, 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 23:21
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8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayları belli oldu. Şampiyonluk adayları Aleyna Kalaycıoğlu, Steven ve Ayşe Yüksel eleme adayı oldu. Ünlüler ve Gönüllüler SMS sıralamasında son sırada yer alan isim hayallerine veda edecek. Exxen dijital platformunda haftalık SMS sıralaması izleyiciler tarafından merak ediliyor. Finale sayılı günler kala hangi isimin eleneceği heyecanla bekleniyor. Acun Ilıcalı bu hafta adaya veda eden isimi açıklayacak. İşte, 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2021'da bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk dokunulmazlığı kazanan Poyraz, eleme adayı olarak Aleyna'yı söyledi. İkinci dokunulmazlığı kazanan Berkay oldu ve onun eleme adayı ise Steven idi. Son dokunulmazlığı kazanan İsmail Balaban ise eleme adayı olarak Ayşe'yi söylemeyi tercih etti.

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8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

SURVİVOR'DA SEMBOLÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam performans oyununda kural değişikliği oldu. Eskiden kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacılar, ayrı ayrı yarışıyordu. Bugünden itibaren kadın ve erkek yarışmacılar, aynı oyunda yer aldı. Son sekize kalan yarışmacılar, sembol için denge mekanizmasına çıkarak yukarıdan uzanan ipleri tuttular. Bu sırada her yarışmacının önüne birer vazo konuldu. Vazoyu düşüren yarışmacı, oyundan elendi.

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8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

Yarışmacıların yoğun çaba gösterdiği performans oyununda ilk elenen isim Dora oldu. Onun ardından Ayşe elendi. Devamında elenen isim Batuhan oldu. Onu takip eden Poyraz, Aleyna, Berkay elenince Steve ve İsmail arasında müthiş bir denge mücadelesi başladı. Bu ikili arasında en son ayakta kalan isim Steven oldu ve sembolü kazanan isim oldu.

Steven, ödül için Poyraz, Dora ve Ayşe'yi seçti. Böylece performans oyunu ödülünde Mavi takım komple faydalandı.

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8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ - KİM GİTTİ? 8 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;

Açıklama geldiği anda detaylar ahaber.com.tr'de yer alacak.