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8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...
8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bir isim adaya veda edecek. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını Poyraz, Berkay ve İsmail kazandı. Eleme adayı olarak ise Aleyna, Ayşe ve Steven oldu. Yarışmayı takip edenler adaya veda edecek isimi merak ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler'in SMS sıralaması Exxen platformunda yayınlanıyor. Acun Ilıcalı tarafından veda eden isim açıklanacak. İşte, 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...
Giriş Tarihi: 08.06.2021 23:21
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