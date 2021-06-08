8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...

Yarışmacıların yoğun çaba gösterdiği performans oyununda ilk elenen isim Dora oldu. Onun ardından Ayşe elendi. Devamında elenen isim Batuhan oldu. Onu takip eden Poyraz, Aleyna, Berkay elenince Steve ve İsmail arasında müthiş bir denge mücadelesi başladı. Bu ikili arasında en son ayakta kalan isim Steven oldu ve sembolü kazanan isim oldu.

Steven, ödül için Poyraz, Dora ve Ayşe'yi seçti. Böylece performans oyunu ödülünde Mavi takım komple faydalandı.