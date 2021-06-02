EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım. Oktay Kaynarca yürekleri dağladı. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali beklenirken yeni bölüm bu akşam yayınlandı. Bu sezon dizinin başrol oyuncularından veda edenler oldu. Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Sonrasında dizinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan'ın olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı görenler hüzünlü anlar yaşadı.