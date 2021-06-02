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EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...
EDHO'da sezon finali için günler sayılırken, dizinin oyuncularından paylaşımlar geliyor. ATV'nin 6 sezondur reytinglere damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 197. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Sezon finali heyecanının yaşandığı günlerde herkesi üzen paylaşım başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan geldi. Atv'nin yeni dizisi Bozkır Celaleddin'de Türkan Hatun karakteri ile göz dolduran Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ın da yanlarında olduğu fotoğrafı paylaşan Kaynarca hüzünlü anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 02.06.2021 00:39 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 00:39
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