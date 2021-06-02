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EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...

EDHO'da sezon finali için günler sayılırken, dizinin oyuncularından paylaşımlar geliyor. ATV'nin 6 sezondur reytinglere damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta 197. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Sezon finali heyecanının yaşandığı günlerde herkesi üzen paylaşım başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan geldi. Atv'nin yeni dizisi Bozkır Celaleddin'de Türkan Hatun karakteri ile göz dolduran Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'ın da yanlarında olduğu fotoğrafı paylaşan Kaynarca hüzünlü anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 00:39 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 00:39
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EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...

EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım. Oktay Kaynarca yürekleri dağladı. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali beklenirken yeni bölüm bu akşam yayınlandı. Bu sezon dizinin başrol oyuncularından veda edenler oldu. Atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Sonrasında dizinin Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Gülenay Kalkan'ın olduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımı görenler hüzünlü anlar yaşadı.

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EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Haşmet Façalı'nın ölümü ve cenazede patlayan bomba damga vurdu. Haşmet Façalı ve kızı Didem'in ölümüyle iyice kontrolden çıkan savaş ailelerin birbirlerine yaptıkları eylemlerle devam etti.

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EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...

Önce Behzat ve İlyas tetiği çekenleri öldürdü ancak daha sonra Rıdvan'ın ailesi İlyas ve Behzat'ın arabasına bomba koydu ve cenaze çıkışı patlattı. Şans eseri İlyas ve Behzat bombadan kurtuldu ancak Hakan onlar kadar şanslı değildi.

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EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

EDHO tüm kişilerde %9,81 izlenme oranı ve %24,62 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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EDHO'da sezon finali beklenirken kahreden paylaşım! Oktay Kaynarca yürekleri dağladı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!

Büyük bir merakla EDHO sezon finali beklenirken Oktay Kaynarca'dan yüzlerde buruk bir tebessüm bırakan paylaşım geldi.